還在直接翻面吃下？牛排旁荷包蛋怎吃 內行人曝「美味絕招」

牛排是許多人心中的美食之一，夜市牛排除了牛排本體之外，旁邊多半都會附上青菜，還有一顆生的荷包蛋，不少人在牛排上桌後第一反應就是先把蛋翻面，然後就吃掉，但是有內行人指出，生雞蛋如果一口吞下去就太尷尬了，也說明那顆蛋該怎麼吃。

《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，吃牛排的時候，多半會附上一個生雞蛋，很多人都不知道這個蛋的用意為何，也不知道該怎麼吃才好，絕大部分的人會直接把生雞蛋翻面後就直接吃掉，但他說，這個生雞蛋的吃法其實非常固定，是將牛排切好後拿來沾的。

他也說，我們通常吃的牛排都是有調味過的，如果牛排切好後，再沾上蛋黃，口感會變得更加滑嫩一些，一些歐美國家的人會吃一些生雞蛋，但那並不是完全的生雞蛋，都是有稍微水煮過，這樣的話雞蛋才會定型，蛋黃也不會亂流。

在吃牛排的時候沾蛋黃，就有點類似大家吃薯條沾番茄醬一樣，雞蛋的營養成分相當高，能夠提供身體更多的營養素，因此他也建議大家下次在吃牛排的時候，可以嘗試看看，而不要急著就把蛋一口吃光了。不過有醫師表示，雞蛋中可能存在沙門氏桿菌，若未煮熟恐有感染風險，建議嬰幼兒、年長者或是抵抗力較差的人，還是煮熟後再食用會比較好。