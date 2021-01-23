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228連假台鐵加開116班車 下周五凌晨0時開放搶票
為加強228連假旅客疏運，台鐵今天宣布2月26日（五）起至3月2日（二）止計5天，全線加開各級列車總計116班。包含東部地區2月27日至3月1日加開樹林－花蓮復興號共六班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。29日凌晨零時起開放訂票。
另外，台鐵說，2月26日至3月1日，開行四班實名制自強號班次，於1月30日（六）零時起開放12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。2月26日至3月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵說，該次車票自1月29日（五）零時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站、「台鐵e訂通」訂票APP查詢及各車站時刻公告。
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