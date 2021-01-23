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缺水都怪沒颱風？ 彭啟明：最主要原因其實是這個

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缺水都怪沒颱風？ 彭啟明：最主要原因其實是這個

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
2020年的降雨和2019年比較起來，有普遍減少、更為集中的趨勢。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
2020年的降雨和2019年比較起來，有普遍減少、更為集中的趨勢。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」

為何缺水？天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，2020多數地區降雨大幅減少，在前幾天的預報中，原本預期今天各地，包括中南部，都會有明顯的降雨。目前看起來又落空了，桃園以南各地的水情依然相當吃緊。

他說，2020年的降雨和2019年比較起來，有普遍減少、更為集中的趨勢。在基隆北海岸到宜蘭一帶，去年9月開始，受到東北季風挾帶豐沛的水氣影響，每天都是陰雨不斷，造成雨量明顯偏多。

而在其他地區，尤其缺水的桃竹苗、中南部，雨量則明顯減少許多。他說，「沒有颱風」會是大家第一個想到的原因，但其實過去兩三年颱風都不多；最主要的原因可能還是和夏季水氣的主要來源–西南季風有關。

彭啟明說，如果西南季風的位置比較偏離台灣，中南部的雨勢就會明顯偏少，台灣附近的水氣也相對不多，西半部的午後雷陣雨也會跟著減少。

彭啟明 雨量 颱風

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