下午起北台灣轉冷！ 吳德榮：未來一周兩波冷空氣接力
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面已東移，東北季風南下，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，下午起氣溫逐漸下降，北台灣轉冷。北部22度降至14度，中部15至27度，南部15至27度，東部16至25度。
他說，明天至下周三受乾冷空氣影響，各地大多晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；此波冷空氣偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有輻射冷卻早晚冷，日夜溫差大；下周一清晨平地最低氣溫約可降至12度左右，早出晚歸，應注意衣著調整。
他表示，下周四、周五較前一波強的冷空氣影響，氣溫下降、天氣轉冷；迎風面有局部雨。至於冷空氣的強度會達何等級？目前模式模擬仍在調整中，應持續觀察。
中央氣象局發布濃霧特報，今晨西半部地區及馬祖、澎湖易有低雲或局部霧影響能見度，目前台南、台中及彰化有濃霧發生，能見度不足200公尺。
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