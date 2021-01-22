讓愛看得見！ 號召海內外團體以歌聲傳遞溫暖

面對新冠肺炎疫情肆虐，中華文化教育暨體育交流促進會以音樂凝聚心意，挑選新創親子歌謠「讓愛看得見」，並結合原創歌曲詞曲作者洪順齊、賴家慶、王溪泉，委託年輕生力軍李宏葳重新編曲，製作完成全球可同步配唱的伴唱帶，發起「讓愛看得見．你我來實現」活動，以歌聲傳遞正能量與溫暖。

中華文化教育暨體育交流促進會表示，為了讓參與者透過演唱或呼喊口號來傳遞「讓愛看得見．你我來實現」的種子，將活動精神傳遍世界各角落，中華文化教育暨體育交流促進會理事長李述藺更結合業界，免費提供活動T恤，象徵「你挺我，我挺你，背靠背」，作為互相鼓舞的符號。

活動自去年12月籌辦至今，已經有新北莊敬高職東南亞僑生、基隆信義國小、宜蘭南澳中學、新竹尖石鄉部落孩童、大陸江蘇蒼梧小學、上海小馬合唱團、加拿大白愛恩家庭等單位響應。

中華文化教育暨體育交流促進會說，期待更多海內海外團體參與，每個影像傳遞溫暖的紀錄，都是愛的力量，這也是促進會在疫情落幕前盡的一份社會責任，「讓心看得見、你我來實現、促進會Loves You！」歡迎想加入的個人或團體聯繫促進會，讓關懷持續加溫、壯大。

報名方式可洽中華文化教育暨體育交流促進會臉書粉絲專頁、Line ID：aceace.org.tw或撥打專線（02）7711-5988。