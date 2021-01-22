81.3億號誌標案多國亂鬥！台鐵：涉洩密將依法辦理

台鐵去年啟動81.3億號誌系統標案，要將68站號誌系統更新為電子聯鎖系統，聯合報今天報導，此案在去年11月3日評選簡報後，評選分數及項目提前外流，導致六家競標業者掀戰火，指控得標歐商不符採購需求卻得標。台鐵晚間表示，涉及洩密事項將依法辦理。

台鐵晚間發布新聞稿說明，更新台鐵號誌繼電聯鎖系統，是為提高整體行車之可靠度及安全性，台鐵局於電務智慧化提升計畫中辦理「號誌聯鎖系統更新統包工程」採購案，考量本案屬不同廠商供應之技術、品質、功能及效益等異質性較大之工程，不宜以最低標決標。

台鐵表示，台鐵依政府採購法規定以統包採最有利標決標方式辦理；藉由將廠商於服務建議書中所提出主要系統設備之整體架構、設備型式、功能、規格等等均納入評選項目，由評選委員綜合該服務建議書所呈現的內容為客觀公正之評定，期藉由各廠商為爭取較高評分而能選用最優化設備。

台鐵表示，本案預計採購包括既有號誌繼電聯鎖系統更新為電子聯鎖、現有軌道電路/計軸器系統全數更換為雙計軸系統、電動轉轍器更新並裝設偵測裝置、LCP盤更新為CVDU，號誌機LED模組更新、中途閉塞裝置更新、風速器更新等設施設備，採購金額達81.3億元。

台鐵表示，為求慎重，本案招標前特辦理二次公開說明會，除公開閱覽5天外，並主動邀請各家廠商與會，說明會並就工程範圍、內容項目、執行方式、招標及決標方式、投標廠商資格規定等進行說明，且於說明會中統一回覆出席會議之廠商所提疑問及意見，本次參標所有廠商均有出席充份瞭解相關招標資訊內容，對於招標方式部分並無差別待遇及任何異議。

台鐵指出，本案依公開招標最有利標程序已於去年11月3日完成評選，並於同年12月30日發函評選會議紀錄，但評選過程全程均以密件處理，相關人員均已簽署保密協定，由於本案目前正辦理決標作業相關程序，有關評選分數及相關投標廠商之投標資料提前外流，因涉及洩密及違反採購法規定，臺鐵局後續將依相關法規辦理。

至於部分廠商針對本案評選結果提出異議及申訴，台鐵表示，為求慎重及確保異議處理程序完備，除依採購法相關規定辦理外，也委託專業律師協助辦理，並將全案辦理過程相關文件及疑義陳述之說明提送公共工程委員會，作為審查參考依據，後續將俟工程會就廠商申訴案件做出正式審議判斷後，再行辦理決標公告。