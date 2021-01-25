幼兒皮膚紅癢有解方 智慧洗衣神器讓爸媽都笑了

秋冬季節，幼兒皮膚最容易出問題！若衣物上有洗劑殘留，或洗衣筒槽不夠乾淨，很容易會造成幼兒肌膚紅癢。如何突破傳統洗衣痛點，確保衣服的清潔度，讓洗衣成為一件更聰明環保、輕鬆省力的幸福事?

衣物上若有洗劑殘留，容易造成幼兒肌膚紅癢過敏。 圖／聯合報系 提供

自動偵測洗衣量，精準投入洗劑量，避免殘留

「我沒想過洗衣服原來可以這麼簡單！」身為職能治療師，「食尚夫妻」曼曼媽媽很在意家人的衣服有沒有洗乾淨，「我們家小孩皮膚特別嬌嫩敏感，如果衣服殘留洗劑，很容易引發皮膚不適，使用Panasonic日本製滾筒洗衣機，每次洗衣都會自動偵測，根據衣量多寡精準投入洗衣精，避免洗劑殘留或洗不乾淨的問題。」

Panasonic洗衣機可以根據衣量精準投入洗衣精，避免洗劑殘留或洗不乾淨。 圖／聯合報系 提供

雙效自動槽洗淨，不怕黴菌滋生

除此之外，Panasonic洗衣機還解決了洗衣者的一大麻煩！傳統洗衣機需要定期請專人清洗，或是購買專用洗劑自己來洗，相當不便，但若沒有定期清洗，又容易會有黴菌殘留！Panasonic洗衣機有雙效自動槽洗淨，加上nanoeX抑制黑黴滋生，可以有效消除臭味，每次洗衣服就會做小保養清潔，久久再用「槽洗淨」做一次大保養，筒槽洗乾淨了，衣服才能真正洗乾淨，讓曼曼媽媽放心許多。

Panasonic洗衣機有雙效自動槽洗淨，省下定期請專人來清洗筒槽的麻煩。 圖／聯合報系 提供

專屬高溫殺菌除螨功能，過敏掰掰

為了解決兒子的過敏問題，以前曼曼媽媽需要用60度熱水浸泡寢具，達到殺螨的效果，然而，若是只有浸泡，塵螨的屍體還是會附著在布料上，造成孩子過敏。「但是這台洗衣機有專屬60度殺菌除螨的功能，會在洗衣行程中先用熱風吹一吹衣服，把塵螨的爪子鬆開，在後續洗衣時，就能夠一併帶走塵螨屍體，這功能真的很厲害！」食尚夫妻表示。對於難清洗的汗漬黃垢，則可以選擇40度溫泡洗功能，深入洗淨，讓衣服潔白如新！

60度溫水洗衣，輕鬆達到徹底殺菌除螨的效果。 圖／聯合報系 提供

洗脫烘省時省力又省電，雨季再長也不怕

家裡有小朋友，全家人的衣物量很多，冬天衣物不容易乾，有時把衣服晾在陽台曬了兩三天，衣服不但沒乾，甚至還發黴或出現臭味，但是換了Panasonic洗衣機後，除了毛衣和特殊材質的衣服，大多衣物都可以直接洗脫烘，不僅陽台多出很多空間可以利用，洗完衣服後不用再花時間晾衣服，真是太方便了！「只要花幾塊錢就能節省曬衣服的時間，對忙碌的父母真的幫助很大！」

洗脫烘一台就夠，省時省力又省電，還讓陽台可利用的空間變大了。 圖／聯合報系 提供

Heat Pump護衣烘乾，溫和不傷衣料

烘乾後的衣服，乾爽柔軟，穿起來特別舒服。曼曼媽媽說，「傳統烘衣機是用熱風直接吹乾衣物，有時衣服會縮小和變形，Panasonic洗衣機是用HeatPump溫風除濕式烘乾，像裡面有一台除濕機，用除濕的方式吸水，烘衣的溫度也較低，不會傷到衣料，也不用擔心縮水，我可以很放心地把一些質料好的衣服也放進去烘，衣服烘出來還是很柔軟細緻呢！」

超完美洗衣新體驗！所有需求一次滿足

選對洗衣機，不僅能把衣服徹底洗乾淨，幫助孩子遠離過敏源，而且能節省做家事的時間，讓家長可以有更多時間陪伴孩子，最重要的是，Panasonic把洗衣服變簡單了！一個按鍵就可以洗衣服，連洗衣精都不用倒，就連不擅長做家事的爸爸也能輕鬆使用，從此愛上洗衣服！

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