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提早回台檢疫 桃機春節入境人數今天最多

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
為了趕在農曆年前完成21天的居家檢疫及7天的自主健康管理，才能在農曆春節跟家人好好團聚，桃園機場返鄉人潮提前三周湧現，根據桃園機場公司統計，今天約有4291人入境，是春節入境數最多的一天，下午大批旅客在第二航廈排隊等後完成電子檢疫健康聲明的資料查核。記者鄭超文／攝影
為了趕在農曆年前完成21天的居家檢疫及7天的自主健康管理，才能在農曆春節跟家人好好團聚，桃園機場返鄉人潮提前三周湧現，根據桃園機場公司統計，今天約有4291人入境，是春節入境數最多的一天，下午大批旅客在第二航廈排隊等後完成電子檢疫健康聲明的資料查核。記者鄭超文／攝影

雖然距離農曆春節還有約20天，但是為了趕在春節前完成14天檢疫與家人團聚，今年春節入境人潮提早湧現，根據桃園機場公司入境人數統計，今天入境旅客人數約為4291人，是農曆年前入境旅客人數最多的一天，預估到26日，每天均有超過2千名的旅客入境。

相較於疫情還沒爆發前，春節旅運高峰大約是農曆除夕前的一周，桃園機場公司表示，入境旅客必須符合中央流行疫情指揮中心14天及一人一戶的居家檢疫政策，返國的台商及僑胞大多決定提前三週入境，以期在農曆年與家人團聚。

桃園機場二航廈下午有好幾班自大陸來的班機，下午一點到五點共有約2463人次入境，占了今天人數的一半以上，防檢局的檢疫人員上緊發條，請旅客依序排隊並保持社交距離，並詳實查核入境電子檢疫健康聲明的資料，雖然有少數旅客抱怨被強迫在機場內購買手機門號，但是工作人員還是親切地請旅客配合政府的規定，畢竟防疫必須全民一起努力並遵守，大部分旅客還是配合規定，更有台商直呼終於回家了。

由於入境旅客來自不同國家，讓桃園機場成為重要的邊境疫病管制場域，為了讓旅客分流避免交叉感染，機場公司於13日起劃定「入境旅客活動區域」，規範入境旅客活動範圍限於入境大廳1樓平面層，避免旅客任意走動可能產生防疫破口。上述區域周圍設有警示標誌，並規劃專屬廁所與用餐區，提供旅客以手機點餐及外送服務。機場公司除加強該區域的清消作業外，也加派保全人員巡查，並請餐廳、商店業者提高警覺，遇有疑似入境旅客於其他區域活動，將主動關懷並加以指引，如有未聽勸導之旅客，將請航空警察局共同協處。

為因應入境航班抵達時刻可能變更，造成旅客在短時間內大量增加，機場公司除了調度超過9百餘輛防疫計程車、防疫租賃車及防疫巴士投入疏運，載運旅客前往指定地點或防疫旅館，也已經建立尖峰時段車輛備援調度機制，協調松山機場增援1百輛防疫計程車、租賃車業者加派1百輛防疫專車協助，提升春節返國旅客疏運能量。

機場公司也呼籲旅客，入境返國後，禁止搭乘大眾運輸工具，請儘速搭乘防疫專車，或請親友於第一、二航廈入境小客車接送區接機，確實遵守防疫措施，共同守護台灣得之不易的防疫成果。

為了趕在農曆年前完成21天的居家檢疫及7天的自主健康管理，才能在農曆春節跟家人好好團聚，桃園機場返鄉人潮提前三周湧現，根據桃園機場公司統計，今天約有4291人入境，是春節入境數最多的一天，不少旅客穿著全套防護裝備入境。記者鄭超文／攝影
為了趕在農曆年前完成21天的居家檢疫及7天的自主健康管理，才能在農曆春節跟家人好好團聚，桃園機場返鄉人潮提前三周湧現，根據桃園機場公司統計，今天約有4291人入境，是春節入境數最多的一天，不少旅客穿著全套防護裝備入境。記者鄭超文／攝影
為了趕在農曆年前完成21天的居家檢疫及7天的自主健康管理，才能在農曆春節跟家人好好團聚，桃園機場返鄉人潮提前三周湧現，根據桃園機場公司統計，今天約有4291人入境，是春節入境數最多的一天，下午電信公司人員親切地為沒有SIM卡的旅客服務。記者鄭超文／攝影
為了趕在農曆年前完成21天的居家檢疫及7天的自主健康管理，才能在農曆春節跟家人好好團聚，桃園機場返鄉人潮提前三周湧現，根據桃園機場公司統計，今天約有4291人入境，是春節入境數最多的一天，下午電信公司人員親切地為沒有SIM卡的旅客服務。記者鄭超文／攝影
為了趕在農曆年前完成21天的居家檢疫及7天的自主健康管理，才能在農曆春節跟家人好好團聚，桃園機場返鄉人潮提前三周湧現，根據桃園機場公司統計，今天約有4291人入境，是春節入境數最多的一天，下午大批旅客排隊在第二航廈排隊等後完成電子檢疫健康聲明的資料查核。記者鄭超文／攝影
為了趕在農曆年前完成21天的居家檢疫及7天的自主健康管理，才能在農曆春節跟家人好好團聚，桃園機場返鄉人潮提前三周湧現，根據桃園機場公司統計，今天約有4291人入境，是春節入境數最多的一天，下午大批旅客排隊在第二航廈排隊等後完成電子檢疫健康聲明的資料查核。記者鄭超文／攝影

桃園機場 春節

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