提早回台檢疫 桃機春節入境人數今天最多

雖然距離農曆春節還有約20天，但是為了趕在春節前完成14天檢疫與家人團聚，今年春節入境人潮提早湧現，根據桃園機場公司入境人數統計，今天入境旅客人數約為4291人，是農曆年前入境旅客人數最多的一天，預估到26日，每天均有超過2千名的旅客入境。

相較於疫情還沒爆發前，春節旅運高峰大約是農曆除夕前的一周，桃園機場公司表示，入境旅客必須符合中央流行疫情指揮中心14天及一人一戶的居家檢疫政策，返國的台商及僑胞大多決定提前三週入境，以期在農曆年與家人團聚。

桃園機場二航廈下午有好幾班自大陸來的班機，下午一點到五點共有約2463人次入境，占了今天人數的一半以上，防檢局的檢疫人員上緊發條，請旅客依序排隊並保持社交距離，並詳實查核入境電子檢疫健康聲明的資料，雖然有少數旅客抱怨被強迫在機場內購買手機門號，但是工作人員還是親切地請旅客配合政府的規定，畢竟防疫必須全民一起努力並遵守，大部分旅客還是配合規定，更有台商直呼終於回家了。

由於入境旅客來自不同國家，讓桃園機場成為重要的邊境疫病管制場域，為了讓旅客分流避免交叉感染，機場公司於13日起劃定「入境旅客活動區域」，規範入境旅客活動範圍限於入境大廳1樓平面層，避免旅客任意走動可能產生防疫破口。上述區域周圍設有警示標誌，並規劃專屬廁所與用餐區，提供旅客以手機點餐及外送服務。機場公司除加強該區域的清消作業外，也加派保全人員巡查，並請餐廳、商店業者提高警覺，遇有疑似入境旅客於其他區域活動，將主動關懷並加以指引，如有未聽勸導之旅客，將請航空警察局共同協處。

為因應入境航班抵達時刻可能變更，造成旅客在短時間內大量增加，機場公司除了調度超過9百餘輛防疫計程車、防疫租賃車及防疫巴士投入疏運，載運旅客前往指定地點或防疫旅館，也已經建立尖峰時段車輛備援調度機制，協調松山機場增援1百輛防疫計程車、租賃車業者加派1百輛防疫專車協助，提升春節返國旅客疏運能量。