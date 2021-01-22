不只雙鐵搭飛機也變嚴格 最新加強版防疫措施看這

國際疫情仍然嚴峻，雙鐵今天接連宣布新的防疫措施。為因應防疫期間春節返國人潮，交通部民航局說，已要求各航站全面加強防疫措施，包含國際航線畫定「入境旅客活動區域」等。另外，旅客若未依規定安排檢疫居所，最高開罰15萬元台幣。

航空站相關措施如下：

2.新春（2月10日至2月16日）及春節疏運期間，消潔消毒頻率應依現場狀況加倍處理。

3.飛航國際及兩岸航線航空站需畫定「入境旅客活動區域」，並協調站內餐飲業者依旅客需要提供餐點外送；入境活動專區亦加強清潔消毒作業。

4.入境居家檢疫者搭載防疫車隊或部分為自行載運，為期周全，飛航國際及兩岸航線航空站請於旅客動線及搭車處配合高速公路局宣導「載有居家檢疫人員之車輛，如有進入國道服務區需求，請先撥打1968，讓我們為您引導，感謝您的配合，回家最後一里路，一起做好做滿安全防護。」

另一方面，民航局說，在桃園國際機場公司協助下，已彙整春節前返台尖峰時間入境航班訂位數，提供業者、航站與相關需求單位參考，並請航空公司全力配合以下防疫措施：

1.請航空公司通知已訂票旅客檢附三日內COVID-19檢驗報告、預先安排居家檢疫處所。

2.業者站旅客報到（CHECKIN）時，檢視旅客手機入境檢疫系統啟程地申報證明，並於關閉艙門時回報目的地機場 / 航空站〜該航班「無」檢疫報告旅客數、「無」安排居檢處所旅客數。

3.配機上廣播與宣導。

4.抵台時，請航空公司地勤人員將「無」檢疫報告旅客、具英國旅遊史旅客、「無」安排居檢處所旅客等引導至檢疫站。