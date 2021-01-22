部桃群聚衝擊花蓮春節住房退訂2成 業者提升防疫層級

衛福部桃園醫院群聚擴大，衝擊春節觀光，花蓮旅館春節已傳出退房潮，最熱門的初一到初三估計退訂2成。業者拉高防疫層級，所有旅客入住時全員實聯制，也暫時謝絕還在自主健康管理期的旅客入住。

花蓮縣旅館公會理事長陳義豐說，春節期間初一到初三的住房率最好，原本住房率平均約8成，和往年差不多，但在部桃群聚發生後，「退的比訂的多」，約退了兩成；若以旅館公會110家會員共8000房間數來換算，已退4800間。

為了讓住宿客人安心，旅館公會即日起提升防疫層級，針對所有入住旅客採全員實聯制登記備查，入住旅客須主動告知近期相關旅遊史與疾病症狀，若身體不適或體溫超過攝氏37.5度，得拒絕辦理入住，並會主動通報轄區衛生主管單位或協助就醫。

身兼怡園渡假村老闆的陳義豐說，包括怡園在內，公會各飯店公共區域都備有酒精消毒機、醫用口罩與額溫槍，提供飯店旅客使用，公共區域也會定時消毒，工作人員全體佩戴口罩，進出飯店都會量體溫、手部消毒。

不過，花蓮縣觀光旅館商業同業公會還未發現春節有退訂情況，理事長高水祿說，公會共有10家業者，房間總數1500間，以往過年期間幾乎都滿房，今年受疫情影響，訂房率下滑，但近日並沒有退訂狀況。