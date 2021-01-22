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新冠疫情拉警報！運動賽事不停歇 ASICS、YYSPORTS力挺到底

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
YYSPORTS打造女性專屬課程，由零開始進入路跑及肌力訓練，加入訓練營就送台新女子馬拉松半馬參賽資格。圖／YYSPORTS提供
YYSPORTS打造女性專屬課程，由零開始進入路跑及肌力訓練，加入訓練營就送台新女子馬拉松半馬參賽資格。圖／YYSPORTS提供

即便本土新冠肺炎確診病例零星傳出，全民防疫都拉警報中，但運動品牌ASICS與通路商YYSPORTS仍對台灣防疫有信心，持續力挺不同的運動賽事，讓消費者也能夠一同參與。

ASICS就在推出Sunrise Red系列跑鞋時，順勢舉辦線上的曙光路跑活動，邀請全民在曙光升起之際，早上6點至9點間，每周上傳5公里完跑紀錄，即可獲得購物金以及新款跑鞋等獎勵。除此之外，去年因為新冠肺炎而停辦的亞瑟士盃排球錦標賽，今年決定將於四月開打。邁入第七屆的比賽，計有高中男女子組、大專男女子組及社會男女子組，即日起開放線上報名，於3月5日截止，凡報名可獲多功能鞋袋外，早鳥報名前30隊更可獲得運動襪。ASICS還邀請旗下排球選手劉鴻敏和劉鴻杰擔任活動大使，將運動所散發的正面能量傳遞給每一位參賽者。

扎根於新竹的運動通路YYSPORTS打造女性專屬課程，由零開始進入路跑及肌力訓練，邀請認證專業NRC教練傳授，從基礎訓練跑姿到速度訓練。而且報名美力訓練營就送台新女子馬拉松半馬參賽資格，還提供專業教練的帶狀課程，搭配運動數據檢測，了解自己身體組成搭配更有效的運動訓練。YYSPORTS還表示1月28日的籃球揪打也將有女性專場，不僅有完善的室內球場，還有專業的攝影師替紀錄每一個好球時刻，接下來還有APP專屬的線上路跑活動，讓更多人喜愛運動。

因應新賽事到來，ASICS也推出升級版的NETBURNER BALLISTIC FF 2女款排球鞋3,780元。圖／ASICS提供
因應新賽事到來，ASICS也推出升級版的NETBURNER BALLISTIC FF 2女款排球鞋3,780元。圖／ASICS提供

ASICS NETBURNER BALLISTIC FF 2男款排球鞋3,780元。圖／ASICS提供
ASICS NETBURNER BALLISTIC FF 2男款排球鞋3,780元。圖／ASICS提供

新冠肺炎 路跑 排球

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