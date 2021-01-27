成長配方知多少 幫寶寶吃對營養，聽聽兒科醫師怎麼說

成長配方是專門針對幼兒設計，對於剛從母奶及副食品轉變到一般餐桌飲食的過渡時期，成分配比更能補足幼兒可能出現的營養缺口。 圖／Shutterstock

寶寶1歲以後，開始跟大人飲食，還需要喝成長配方嗎?中山醫學大學兒童部主治醫師孫海倫表示，遇過很多家長有錯誤迷思，認為喝奶的寶寶容易變胖，但其實現在市售的成長配方，是專門針對幼兒設計，儘管不能完全取代正餐，但對於剛從母奶及副食品轉變到一般餐桌飲食的過渡時期，成分配比更能補足幼兒可能出現的營養缺口，其中的三大營養素及維生素礦物質也都經過特別調整，能維持保寶寶體內營養均衡，幫助幼兒健康成長。

成長配方醣類、蛋白質及脂肪經過調整 同時強化特定營養素

目前市售幼兒成長配方多以母乳為基準，經過不斷的修正調整，其中三大營養素(包括醣類、蛋白質、脂質) 的含量與種類來源，都是最適合幼兒成長所需的比例與選項。

三大營養素中，最容易讓家長聯想到肥胖的，便是「醣類」。尤其在挑選成長配方時，會看到配方奶罐身上的營養標示中，含有「糖」的標示，讓家長們好擔心！孫海倫醫師提醒，此糖非彼糖，罐身上所標示的「糖」指的是單醣類與雙醣類的總合，一般在幼兒成長配方中常見的「糖」，主要是以與母乳成分中的「乳糖」為主。「乳糖」是母乳成分中主要的碳水化合物來源，可以提供幼兒成長發育及活動所需要的能量，而一般碳水化合物約占30％的全脂乳品或者是孩子喜歡的含精製糖(蔗糖)的調味乳品，反而可能加重幼兒飲食不均衡的問題。

蛋白質不是越多越好 過量將使寶寶肥胖

許多家長不知道，其實蛋白質過量，也是造成寶寶過胖的元兇！孫海倫醫師表示，任何好的營養素都要適量攝取，超出幼兒成長需要的蛋白質，可能增加身體器官代謝功能的負擔，多餘的蛋白質便會轉化為熱量儲存。因此對１歲以後的幼兒飲食，建議以正餐為主搭配補充成長配方，成長配方不僅在蛋白質佔比上符合孩子需求設計，有些成長配方中的胺基酸組成也特別經過調整，能避免刺激身體中會形成脂肪的激素，進一步降低日後肥胖風險。

成長配方幫助關鍵營養素吸收，能補足過渡時期的營養缺口。

1歲以上兒童，正處於建立正確飲食習慣的過渡時期，奶類雖然從「主食」轉變為「副食品」，但仍是孩子成長發展階段不可或缺的營養來源之一。孫海倫醫師說明，幼兒剛開始適應固體飲食型態時，難免會遇到吃不多、偏食、挑食等狀況，很難從三餐達到魚、肉、蛋、蔬菜水果、全榖雜糧等各大類均衡營養的攝取，可能會有特定營養素缺乏的狀況。像是鐵質，嬰兒六個月後，已無法由母乳獲得足夠生長所需的鐵量，若沒有儘早介入富含鐵質的食物，可能影響孩子的腦部生長發展。除此之外，有些一歲的小朋友變得只愛吃高蛋白質的肉類，拒蔬菜水果於千里之外，長期下來，腸道缺乏益菌，解便問題、鹽分攝取過多、口味變重也成為家長的煩惱之一。

為幼兒滿足全面營養素攝取，成長配方是很好的選擇，因為隨著孩子的年紀增長，所需要的營養素種類和份量也隨之變化，而成長配方已幫爸媽考慮到了不只是三大營養素含量及種類、維生素和礦物質的份量及比例，也針對幼兒可能缺乏的關鍵營養素做強化，包含：必需脂肪酸、DHA、鐵、鋅、葉酸、維生素B1、維生素D等等，補足幼兒可能無法從正餐獲取滿足成長所需的營養缺口，更重要的是能幫爸媽分擔備食的壓力、減少焦慮，更快樂的陪伴孩子一起成長。