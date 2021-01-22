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取消免費！新北YouBike 前30分將收費5元

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局指出，最快3月底改實施前30分鐘收費5元，若轉乘公車、捷運、輕軌才會維持前30分鐘免費。本報資料照片
新北交通局指出，最快3月底改實施前30分鐘收費5元，若轉乘公車、捷運、輕軌才會維持前30分鐘免費。本報資料照片

新北市YouBike每天超過10萬人次騎乘，新北審計處統計，高達96％騎不到30分鐘免付錢，卻編列3億元預算補助，新北交通局指出，最快3月底改實施前30分鐘收費5元，若轉乘公車、捷運、輕軌才會維持前30分鐘免費。

新北目前有654個YouBike站點，共有2萬265YouBike車輛，每月平均超過300萬使用人次，新北2014年實施迄今都是前30分鐘免費，不過台北市2018年改收費後，新北今年也決議改採收費。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺說，YouBike前30分鐘為10元，過去全額由市府補助，未來將採前30分鐘收費5元，另外5元仍由市府補助，與台北市相同，若騎乘YouBike前後1小時，有搭乘公車、捷運、輕軌仍維持免費。

新北市議員葉元之表示，YouBike有政策目的，不能用盈虧來看待，新北交通建設還在發展中，必須靠YouBike來補足大眾運輸不足處，貿然取消會衝擊太大，建議縮短成前20分鐘免費，以滾動式修改為主。

吳政諺表示，根據統計新北民眾租借YouBike以20分到25分鐘為主，若縮短免費時間，也造成民眾為了趕免費使用而發生意外，且YouBike盼能結合大眾運輸，目前台北、高雄、嘉義也都是如此。

YouBike 捷運

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