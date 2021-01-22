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不看會後悔！營養師曝「15家珍奶熱量」排行 網：一杯就爆表

聯合新聞網 / 綜合報導
營養師高敏敏分析15家珍奶的熱量排行榜，並提供飲用小訣竅，讓大家可以放心喝又不怕身材走樣。示意圖。聯合報系資料照
營養師高敏敏分析15家珍奶的熱量排行榜，並提供飲用小訣竅，讓大家可以放心喝又不怕身材走樣。示意圖。聯合報系資料照

台灣手搖飲商機一年上看好幾百億，其中「珍珠奶茶」更是揚名國際，許多外國朋友來台都指定要喝，不過珍奶的美味和熱量是成正比的，對此，營養師高敏敏分析15家珍奶的熱量排行榜，並教導大家飲用小訣竅。

高敏敏在臉書發文表示「大杯珍珠奶茶約等於一碗飯的澱粉＋13顆方糖的含糖量＋20克的油脂」，精緻糖攝取不應超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%，正常男女平均一天最好不要超過20-25克的糖，換句話說就是4分糖～5分糖（半糖），通常大杯全糖的含糖量約50克，所以點大杯全糖就超過攝取量了。

高敏敏建議珍奶應點「無糖或少糖」，因為珍珠本身就有加糖，如果已經加珍珠就不要另外加糖，藉此減少糖份的負擔，再來是「減少珍珠量」，珍珠就是澱粉，喝了珍奶飯量就要減半碗以上做代換，最後則是「奶茶換成鮮奶茶」，以鮮奶代替奶精，減少不好的脂肪攝取。

貼文一出，網友留言回應，「太可怕了！喝一杯一天就爆了」、「這熱量太驚人了」、「還好我不愛珍珠奶茶，一杯就搞掉半天的熱量了」、「怒喝comebuy，罪惡感最低」、「哈哈，都我常喝的店家」、「完蛋了，我都喝全糖」。

珍珠奶茶熱量排行榜。圖擷自facebook
珍珠奶茶熱量排行榜。圖擷自facebook

珍珠奶茶

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