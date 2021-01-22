蓮霧、蜜棗王出爐 返鄉接手蓮霧園雲端紀錄田間管理

2021新一代蓮霧王、蜜棗王出爐，鼓勵及協助農友推廣健康安全優質蓮霧與蜜棗，農委會高雄區農業改良場本月18至22日舉辦第11屆全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑，蓮霧冠軍由東港鎮農會黃國霖農友奪得，蜜棗冠軍由大社蘇信誠農友拿下今舉行頒獎典禮。

拿下本屆蓮霧王是37歲的東港農友黃國霖，返鄉追隨父親黃進文的腳步種植蓮霧4年，他精準掌握田區土壤特性，針對植株的生長情形做適當的肥培管理，得獎果園的土壤鈣、鎂、鈉含量高，可有效控制裂果的發生。本產季低溫警報，黃國霖提前三天葉面施肥，在夜間低溫期間引入溪水漫灌田區以維持土溫，加上平常樹勢管理得當，蓮霧經歷連續三周低溫後，仍是光鮮亮麗、甜脆可口。

黃國霖擅長資訊，他利用平板電腦在雲端詳實記錄田間管理日誌，手機也能同步查看，品牌行銷自架網站，以父親之名設計「黃進文蓮霧」品牌形象，收成的蓮霧有八成是透過宅配直銷。

棗子冠軍是高雄大社區農會輔導的農友蘇信誠，家中從1965年開始種棗子，從爺爺手中一脈相承至今擁有30幾年的栽培經驗，在近年來的棗全國評鑑屢屢榜上有名，今年首次榮登冠軍

蘇信誠蜜棗栽培面積1.2公頃，參賽品種是高雄場育成的高雄12號珍愛，他在棗樹枝條管理上採立體式整枝，有別於一般的單層整枝，操作上雖較費工，但可使果實的品質及總產量二者兼具。

農改場高雄場長戴順發說，蓮霧和棗是年節送禮選擇之一，也是過年圍爐聚餐最佳的飯後水果，高雄場已舉辦10屆「蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，每年超過100組的優秀農友參賽，由專業評審團客觀評量果實品質及果園健康管理技術，選出全國「蓮霧王」及「蜜棗王」。