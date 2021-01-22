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來台換肝又中風半癱 4歲男童跨海治療兩次手術恢復健康

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
東南亞一名4歲男童（左二）跨海換肝，經過高雄長庚榮譽院長陳肇隆（右一）與神經外科醫師莊銘榮（右二）率醫護團隊協力恢復健康，近日再度來台回診，小弟弟在四周奔跑十分活潑，專挑蛋糕上的草莓吃。記者徐白櫻／攝影
東南亞一名4歲男童（左二）跨海換肝，經過高雄長庚榮譽院長陳肇隆（右一）與神經外科醫師莊銘榮（右二）率醫護團隊協力恢復健康，近日再度來台回診，小弟弟在四周奔跑十分活潑，專挑蛋糕上的草莓吃。記者徐白櫻／攝影

東南亞一名罹患先天性膽道閉鎖症男童一年半前來台灣換肝，恢復期又發現半側肢體癱瘓疑似腦中風，醫師診斷男童罹患罕見的「毛毛樣病」，接連接受兩次手術治療恢復健康。近日男童在媽媽陪同下回高雄長庚醫院複診，母子二人今天感謝台灣醫護團隊努力與精湛醫術。

Allen（化名）今年4歲，滿月不久，家人發生他罹患天生性膽道閉鎖，因情況危急跨海求醫，2019年7月在高雄長庚醫院接受榮譽院長陳肇隆率團隊進行換肝手術。陳肇隆表示，小弟弟媽媽捐肝，手術過程順利，不料2周後出現腦中風跡象，病患單側肢體癱瘓，院方診斷病患罹患兩側性毛毛樣病。

神經外科醫師莊銘榮指出，不只成人會中風，毛毛樣腦血管病變是兒童中風的原因之一，是種亞洲兒童腦中風常見的異常病變，由日本醫師命名，病名是日文Moya Moya翻譯而來，通常沒有徵兆，主要是出現明顯的半邊癱瘓現象，成人身上也會發現這個病症。

經基因鑑定，Allen罹患罕見的「阿拉吉亞症候群」。莊銘榮說為治療Allen，院方把顱外血管接進Allen腦內，在一釐米以下的微小血管完成接合手術，歷經兩次手術，男童肢體靈活度恢復八成以上，沒再發生缺血腦中風。

Allen須定期返台回診，此次受疫情影響，隔離3周後返院複診，恢復情況良好。媽媽說，他有兩個小孩，老大Allen出生後就生病，由她捐肝進行手術，手術後又聽到小孩罹患罕見疾病，整個人差點崩潰，幸運來台遇上優秀醫療團隊；雖因疫情導致來台就醫不便，她當成帶小孩「回娘家」，只要小孩健康都值得。

腦中風 手術

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