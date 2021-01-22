清大研發鼻噴劑取代注射流感疫苗 將應用新冠病毒防疫

清華大學醫學科學系教授吳夙欽領導研究團隊，嘗試研發出適用所有類型病毒的廣效型流感疫苗抗原，並研發用鼻噴劑吸入取代注射的流感疫苗劑型，目前在預防雞禽流感已證實有效。清大今天指出，團隊計畫將廣效與鼻噴等疫苗設計概念應用於新冠肺炎疫苗研發，提升疫苗的保護力及阻絕病毒傳播力。

每年流行的流感病毒不一樣，疫苗配製得用猜的，吳夙欽解釋，流感病毒的抗原，也就是血凝素蛋白常改變，「只要一變臉，免疫細胞就不認得，無法產生相對應的抗體。」

清大指出，血凝素分子由球狀的頭部與軀幹組成，球狀部就像抗原的「臉」，各型病毒株長相都不同，吳夙欽團隊利用基因工程讓抗原的球狀頭部長出一層醣，用醣遮蔽的方式為抗原的臉蒙上面紗，來「騙」過免疫細胞，「只要看到流感病毒通殺不誤。」

吳夙欽團隊還將抗原的軀幹去醣化，讓產生抗體的免疫細胞更能看清楚目標攻擊，吳夙欽說，經過去醣化的血凝素可誘導產生更多軀幹部抗體，對抗高度變異的不同抗原型流感病毒，就能開發出廣效的流感疫苗。

清大指出，流感病毒主要透過呼吸道傳染，吳夙欽將研發出來的新型佐劑製作為禽流感疫苗，在學術機構的雞場進行小規模動物實驗，證實所有的雞吸入黏膜疫苗後，血清中都產生禽流感中和抗體，已取得台灣及美國專利，這項實驗結果令研究團隊信心大增，下一步將應用於研發新冠病毒的鼻噴型吸入式呼吸道黏膜疫苗。