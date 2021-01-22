挺過寒害仍維持高品質 全國蓮霧王、蜜棗王出爐

2021新一代的蓮霧王、蜜棗王出爐。為鼓勵及協助農民精進栽培技術，種植優質蓮霧與蜜棗，農委會高雄農改場舉辦為期五天的第11屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，今年度蓮霧冠軍由東港鎮農會黃國霖農友奪得，蜜棗冠軍由大社蘇信誠農友拿下，得獎者今天頒獎表彰。

高雄場場長戴順發表示，當季的蓮霧和棗是年節送禮最體面的選擇之一，更是過年圍爐聚餐最佳的飯後水果，高雄場已持續舉辦10屆「蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，每年吸引超過100組的優秀農友參賽，並由專業評審團客觀評量果實品質及果園健康管理技術，百中選一全國「蓮霧王」及「蜜棗王」。

研究人員說，今年度的蓮霧王黃國霖年僅37歲，返鄉追隨父親黃進文的腳步種植蓮霧已4年，黃國霖能夠精準掌握田區的土壤特性，針對植株的生長情形進行適當的肥培管理，得獎果園的土壤鈣、鎂、鈉含量高，可有效控制裂果的發生。今年產季低溫警報時，黃國霖提前三天進行葉面施肥，在夜間低溫期間引入溪水漫灌田區以維持土溫，加上平常樹勢管理得當，蓮霧經歷連續三週的低溫後，仍是光鮮亮麗、甜脆可口。

黃國霖也將他的資訊專長在田間管理和行銷上充分發揮，利用平板電腦在雲端詳實記錄他的田間管理日誌，手機也能同步查看，在品牌行銷方面自架網站並以父親之名設計了「黃進文蓮霧」品牌形象，收成的蓮霧有八成是透過宅配直銷的，新世代的創意讓優質蓮霧產品的加值更顯彰效。

此外，蜜棗冠軍為大社區農會輔導的蘇信誠農友，家中自1965年開始種植棗子，從爺爺手中一脈相承至今已擁有30幾年的栽培經驗，在近年來的棗全國評鑑屢屢榜上有名，今年首次榮登冠軍，無論在果品初選、果園環境及栽培管理技術皆深深獲得評鑑委員青睞。

高雄場表示，蘇信誠蜜棗栽培面積有1.2公頃，參賽品種為高雄場育成的高雄12號-珍愛，他在棗樹枝條管理上採立體式整枝，有別於一般的單層整枝，操作上雖較費工，但可使果實的品質及總產量二者兼具，付出的辛勞獲得肯定。

高雄場表示，今年報名參賽蓮霧有53組、蜜棗有72組參賽；其中蓮霧因受到連續冷氣團的影響，產區多有落果及果皮寒害的情形發生，但實際送件參賽的仍有41組。雖然外觀受到影響，但糖度最高的仍有13.1度，顯示果農精湛的栽培及防災管理奏效。