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明起兩波冷空氣接力襲 氣象局：低溫下探13度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天受南方雲系北移影響，水氣多一些。本報資料照片
今天受南方雲系北移影響，水氣多一些。本報資料照片

未來一周兩波冷空氣接力襲台。中央氣象局說，今天受南方雲系北移影響，水氣較多，明天東北季風報到，影響到下周一，低溫下探13度。接著下周四又有一波東北季風，預估強度更強。

氣象局說，今天南方雲系北移，水氣多一些，降雨集中在南部、東半部、恆春半島，慎防局部短暫雨，其他地區多雲，不定時會有零星短暫雨。

氣象局說，今天高溫比昨天略降，白天各地24到27度，入夜再下降，西半部、東半部今晚到明天清晨14到17度，花東18到20度。

氣象局說，今明兩天是學測，明天東北季風增強，轉為迎風面北部、東半部短暫雨為主，其他多雲天氣。北部、東半部氣溫比今天下降，北部高溫22度，中部26度，南部28度，東部23度。

氣象局說，明天東北季風增強，周日到下周一清晨都是影響時間。北台灣整天涼，其他地區早晚涼，但水氣不多，僅東半部跟北部山區有局部短暫雨，其他多雲到晴。

氣象局說，其中以周日比較涼，大台北15到18度，北部13到21度，中部13到26度，南部16到26度，東部16到20度。

氣象局也提醒，周日以後會有輻射冷卻影響，下周二、周三中部以北最低溫11度，空曠地區可能更低一些。

氣象局說，下周一白天東北季風減弱，氣溫逐漸回升。到下周三水氣都少，只有迎風面東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。下周一整天大台北溫度15到23度，北部12到24度，中部13到25度，南部15到25度，東部15到21度。到下周三之前溫度都差不多。

氣象局說，下周四另一波東北季風增強，氣溫會更下降。降雨集中迎風面北部、東半部，以局部短暫雨為主，其他多雲到晴。強度會比這波強一點，不過氣溫還要觀察。

氣象局 低溫 高溫

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