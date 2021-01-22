天冷需求高價好搶入場 農糧署再發高麗菜「紫燈」警示

今年高麗菜價格不錯，農民入苗量也增加，農委會農糧署近期再發高麗菜「紫燈」示警，若以高麗菜種植70日左右推算，3月市場產量爆量有失衡危機。

從今年元旦開始，台灣受到一波波的寒流影響，高麗菜價暴漲暴跌，台北農產運銷公司品質最好的高麗菜(上價)，每公斤平均批發價一度攀上48元；今日北農高麗菜(上價)每公斤平均批發價28元；北部傳統市場零售，高麗菜一直維持每台斤50至60元左右，一個高麗菜若重2.5公斤，零售價一個高麗菜破百、甚至逼近兩百都可能。

專家表示，受到氣候影響，高麗菜吃火鍋需求高，加上寒流一波波菜長得慢，近期高麗菜批發價暴漲暴跌；但價格好，引起農民持續加碼耕種。

但農民仍持續栽種，根據農糧署的資料顯示，1月上旬育苗場高麗菜苗量計707萬株（紫色燈號），已超種。因近期高麗菜市場交易價格佳，農民種植意願大增，推估採收期為3月中旬至下旬。

農糧署表示，因春季氣候轉暖，日照延長，單位產量較冬季高約2成，查近五年台北果菜批發市場3月中旬高麗菜每公斤平均交易價格7.7元、下旬9.7元，因此農糧署要農民審慎評估種植風險，勿再增加種植面積。

高麗菜生長期約70天，每公頃種植3萬株種苗，每旬都會發出警示燈號，超種警戒值為540萬株，390萬株以下為綠色燈號，390至540萬株為黃色燈號，540至600萬株為紅色燈號，600萬株以上為紫色燈號。供苗量現在為702萬株，等於超出紫燈範圍17%。

北農總經理翁震炘表示，日前他到二崙、溪湖地區了解產地高麗菜問題，去年農糧署發了多次預警，理論上高麗菜量應該大增，但實際上產量並沒有預期這麼多，主要是從去年底開始寒流一波波，菜長得慢，加上火鍋需求大增，也因為價格好，不少農民都提早砍菜了，因此前陣子的高麗菜都小小顆，有的還沒來得及長大。

翁震炘表示，部分高麗菜因為，價格好小顆就砍了，砍了量就少，過去一分地可收300多箱，約6公噸、一公頃60頓；現在一分地僅剩下250、230箱，單位面積產量小，因此價格波動。