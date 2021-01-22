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下肢核磁共振全靜脈掃描 靜脈曲張微創治療新選擇

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義長庚心臟血管外科醫師黃耀廣指出，下肢核磁共振全靜脈掃描 提供靜脈曲張微創治療新選擇。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚心臟血管外科醫師黃耀廣指出，下肢核磁共振全靜脈掃描 提供靜脈曲張微創治療新選擇。圖／嘉義長庚提供

靜脈曲張是常見惱人毛病，除美觀問題，有時也會造成腿部疼痛、慢性傷口，甚至無法行走；嘉義長庚醫院發展出下肢靜脈核磁共振檢查，不使用顯影劑，也沒有輻射線，可以完整的顯影下半身靜脈系統，使醫師與病人能更了解疾病的程度，共同做出最好的治療計畫。

84歲王奶奶有心臟瓣膜閉鎖不全，因為靜脈曲張惡化，往往走沒幾步路兩腳便痠痛不止，晚上常因小腿抽筋痛醒，年紀大就醫意願低，在友人介紹下，女兒帶她求助嘉義長庚心臟血管外科醫師黃耀廣。

黃耀廣考量王奶奶年紀大合併心臟宿疾，除足部超音波外，安排下肢核磁共振全靜脈掃描，以利治療。核磁共振檢查顯示她沒有骨盆血管病變及腫瘤，腿部的表淺靜脈應該都是由壞掉的大隱靜脈引起，微創靜脈手術應該能有效的減少她腿部的症狀。

黃耀廣說，靜脈曲張手術可分為傳統手術與微創手術，使退化的大隱靜脈或小隱靜脈阻塞，進而使足部血流都由其他正常血管回到心臟。微創手術使用電頻或雷射，由超音波定位後，在血管內加熱而達到阻斷大隱靜脈的效果。

無論電頻或雷射微創手術，都須要在皮下注射大量水分，以免在血管內加熱時燒壞血管外的皮下組織及皮膚，但這些水份吸收後，可能造成王奶奶心臟衰竭惡化。微創手術最近有較新的選擇「靜脈膠水」，由靜脈內利用膠水閉合大隱靜脈而不用能量加熱，王奶奶選擇靜脈膠水，在局部麻醉下用微創方式閉合了退化的大隱靜脈。出院後，王奶奶的腿不再疼痛，總算能好好的睡覺了。

黃耀廣指出，近年與放射診斷科醫師陳建瑋合作，發展出下肢核磁共振全靜脈掃描，此項新式診斷技術應用在下肢血管介入，得到不錯效果。除了能有效提供進行手術前規劃外，更重要的是可以避免不必要的手術與併發症。

黃醫師提醒靜脈曲張病人，若出現小腿浮腫、久站痠痛、靜脈曲張出血、足部慢性傷口及反覆足部蜂窩性組織炎等併發症，或曾接靜脈微創手術術後效果不如預期者，應積極尋求專業醫師診治。

嘉義長庚心臟血管外科醫師黃耀廣指出，下肢核磁共振全靜脈掃描 提供靜脈曲張微創治療新選擇。圖／嘉義長庚提供
嘉義長庚心臟血管外科醫師黃耀廣指出，下肢核磁共振全靜脈掃描 提供靜脈曲張微創治療新選擇。圖／嘉義長庚提供

微創手術 靜脈曲張 醫師

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