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疫情衝擊 長庚醫院年終獎金5個月+5000元紅包

台積休息、鴻海接棒一度衝達121.5元 盤中創41個月新高

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疫情衝擊 長庚醫院年終獎金5個月+5000元紅包

聯合報 / 記者陳雨鑫陳碧珠／台北即時報導
圖為林口長庚醫院。聯合報系資料照
圖為林口長庚醫院。聯合報系資料照

疫情衝擊，台塑四寶宣布發放3.66個月年終，並首度不加發紅包慰勉金；長庚醫院體系今也宣布今年年終發放同樣受到疫情影響，過往基本皆是6個月年終，今年改發4.5個月，並加發「防疫優勉獎金」0.5個月本薪及5000元紅包，估計發出40億元，不過年終行情仍高於其他醫院。

長庚醫院受去年疫情影響，整體營運環境艱困，長庚醫院董事長王瑞慧體恤員工，今年拍板發出4.5個月本薪的年終，並加發「防疫優勉獎金」0.5個月本薪及5000元紅包。

長庚決策委員會主委程文俊今表示，去年一年在新冠肺炎疫情的衝擊下，賴全體同仁肩負起防疫重責，整體表現對國內防疫有重大貢獻，紛紛獲獎，期許未來的一年，提升醫療品質、教學及研究等，同心打贏這場「戰役」，守護全民健康。

台大醫院院長李明賢表示，台大年終比照公務人員，往年皆是一個月或是1.5個月。馬偕醫院則表示，年終獎金固定為一個月全薪，其他獎金如聖誕節特別獎金、職員獎金、春節特別獎金等均比照去年發。

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