學測首日 高雄今空品拉警報

學測今天登場，許多高雄家長一早載孩子赴考場，發現戶外空品堪憂，天空灰濛濛。

高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天戶外空氣呈現「紅色警示」，與昨天同時段相比，空氣更轉差。由於中南部大氣相當穩定，海峽、西半部吹著微弱的北風，昨天累積的汙染物無法有效擴散，加上偏北風帶動汙染物有往南移動趨勢，今天高雄空氣品質依舊欠佳。

今天大環境吹東北風，海峽偏北風，西半部微弱北風。高雄市環保局提醒，上半天受穩定大氣影響，擴散條件差，微弱偏北風導引上風處汙染往南累積，空氣品質呈現「紅色警示」。下半天偏北風稍有增強，大氣水平擴散條件稍轉好，高雄境內汙染物可望稍有減緩，但幅度不大，空氣品質呈現「紅色警示至局部橘色提醒」。

受南方中層水氣北上影響，雲量多，偶有飄雨。運動建議方面，敏感族群應減少戶外劇烈運動。興達電廠秋冬季節配合環保局減煤停機政策「停2減2」。2、4號機停機中。1號、3號機友善降載減排。

高雄市環保局提醒，持續到至周日24日，大氣環境都不利於汙染物擴散，或呈現微弱北風，容易導引上風處汙染往高雄累積，空氣品質相對較差。市民出門記得戴口罩保護健康，環保局會隨時監控空氣品質，執行防制措施。