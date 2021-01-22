出門帶雨具！ 彭啟明：南部留意空氣汙染嚴重

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天午後台灣各地相當的晴朗，中午高溫不少測站都首度站上30度以上，如果以冬天的裝扮來說，是屬於偏熱的一天，連今天清晨不少地方溫度都已經到17-21度，這是近期最溫暖的一天。

而中南部越往南仍舊空氣品質較差，今天清晨台南以南到高雄屏東，不少地方都是霧茫茫，空氣品質已經到所有族群都是不健康等級，台中、南投、彰化、雲林及嘉義都有部分區域到達敏感族群不健康等級，要多注意。

他說，目前台灣附近的水氣增多，主要是有東風波動在菲律賓附近發展，熱帶擾動的水氣隨中層大氣北上，昨天已經在東半部到恆春半島有些短暫陣雨，今天加上在長江中下游的不穩動系統東移到台灣附近，兩個系統結合，不穩定加上水氣，在東半部會持續有短暫雨勢，西半部也逐漸會有些局部短暫陣雨。

不過，彭啟明說，仍以東半部較多，基本上雨勢不算太大，多數地方是飄雨型態，靠近山區可能較為明顯。類似的情境，過去曾造成很大雨勢，不過這次略為偏東，對台灣的影響較小。

預計今天溫度會比昨天略降一些，今天北部溫度比昨天略降，北部中午高溫約24-25度，中南部24-26度，東半部22-24度，入夜到周六清晨，溫度會略降，北部低溫下看16-18度，中南部17-19度。

而周六開始，彭啟明說，系統逐漸往日本方向移動，可能會在日本發展起來，過去在這季節常有在台灣發展的小低壓，在日本發展起來加強的現象，有機會發展成為溫帶氣旋，對日本影響較大。大致上周六上半天北部東半部仍可能有局部陣雨，但下半天開始有乾冷空氣移入，溫度會開始下滑，也顯著的逐漸轉晴。北部入夜後的低溫將會降到13-15度，中南部15-17度，東半部14-17度。

彭啟明說，周日的天氣仍較為晴朗，仍有偏北風帶來較涼空氣，北部的溫度會在14-20度，中南部13-26度，輻射冷卻低溫可能會到11-12度，將會持續到下周一，較為穩定的天氣會持續到下周三、周四，之後會有點小改變，和這兩天有點類似，但幅度上仍有調整機會，近期的中短期預測上，仍維持過年前尚未也顯著更強的冷空氣到台灣的預測。