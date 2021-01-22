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學測今天登場！ 7時30分量體溫入場 口罩證件都要帶

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學測登場！ 今明下雨機會高 明天氣溫稍降

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
學測。圖／取自大考中心網站
學測。圖／取自大考中心網站

為期兩天的大學學測今天登場，今年12.8萬人報考。今天考英文、國文（選擇題）、社會科，考生應考期間應全程配戴口罩，不開放家長陪考。

中央氣象局說，未來兩天天氣分別受到南方水氣及東北季風影響，今天南方雲系從台灣東方北上，南部、東半部水氣多，下雨機會較高；北部、中部仍有陽光露臉的機會，有陽光時仍會出現較高的氣溫，但早晨仍有涼意，須留意衣物增減。

明天學測第二天，東北季風增強，氣溫稍稍下降，迎風面的北部及東半部有降雨機會，北部及東部的考生出門時記得攜帶雨具。

大考中心提醒，每間試場將於考前完成消毒作業，故不開放進入試場，考生可於試場外查看座位安排。查看試場

當日，進入考（分）區時，所有人員均須配戴口罩並配合量溫，經量測發燒者（額溫達37.5度或耳溫達38度以上）不得進入考（分）區。

學測天氣大公開。圖／氣象局提供
學測天氣大公開。圖／氣象局提供

口罩 學測 發燒

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