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變天了！ 今天水氣增局部雨 明午後北部轉冷
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面在台灣東側海面醞釀，今天東半部及高屏有局部雨，水氣漸增，北部亦將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區雲量增多；各地因雲多而高溫略降，低溫變化不大。北部15至25度，中部16至28度，南部17至28度，東部17至24度。
明天鋒面東移，東北季風南下，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，明下午起氣溫逐漸下降，北台灣轉冷。
他說，周日至下周三受乾冷空氣影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；此波乾冷空氣強度偏弱，白天在陽光下天氣舒適，夜間有輻射冷卻，清晨冷。下周一、周二清晨平地最低氣溫約可降至12度左右。下周二白天起至周三冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，日夜溫差大。
他表示，下周四另一波強冷空氣前緣抵達，氣溫驟降、愈晚愈冷；迎風面轉有局部雨。至於其強度會是什麼等級？會有多冷？應密切觀察，因屬期末的模擬，各模式皆在調整中。
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