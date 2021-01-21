基隆長榮桂冠酒店揮毫迎新年 安排3款開筆儀式拉開序幕

基隆長榮桂冠酒店「牛來福到~揮毫迎新年」活動，今天安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式拉開序幕，今起到2月9日每天下午2點半到4點半在酒店1樓大廳，介紹當日揮毫名家特色，並為飯店咖啡廳、大廳酒吧用餐及住宿房客，寫下帶有祝福寓意的春聯與吉祥話。

基隆長榮桂冠酒店表示，酒店向來注重傳統年節慶典，為了讓各個世代的來賓都能體會年節氣氛，已連續4年邀請在地名家，為入住酒店的來賓書寫最有年味的吉祥話春聯，讓每位住宿來賓都能帶著喜氣與祝福回家過年。

今年酒店將邀請基隆市書道會理事長吳麗琴及研露書會10多位名家，一同揮毫寫春聯，為酒店的貴賓們寫下新年祝福與熱鬧生動的迎春吉祥話。