快訊

獨／政院盤點公務機關陸廠資通產品 教師怨像被貼標籤

獨／林美秀羅東畫廊裡賣畫 吐暫不演戲原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆長榮桂冠酒店揮毫迎新年 安排3款開筆儀式拉開序幕

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長榮桂冠酒店「牛來福到~揮毫迎新年」活動，今天安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式拉開序幕。圖／基隆長榮桂冠酒店提供
基隆長榮桂冠酒店「牛來福到~揮毫迎新年」活動，今天安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式拉開序幕。圖／基隆長榮桂冠酒店提供

基隆長榮桂冠酒店「牛來福到~揮毫迎新年」活動，今天安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式拉開序幕，今起到2月9日每天下午2點半到4點半在酒店1樓大廳，介紹當日揮毫名家特色，並為飯店咖啡廳、大廳酒吧用餐及住宿房客，寫下帶有祝福寓意的春聯與吉祥話。

基隆長榮桂冠酒店表示，酒店向來注重傳統年節慶典，為了讓各個世代的來賓都能體會年節氣氛，已連續4年邀請在地名家，為入住酒店的來賓書寫最有年味的吉祥話春聯，讓每位住宿來賓都能帶著喜氣與祝福回家過年。

今年酒店將邀請基隆市書道會理事長吳麗琴及研露書會10多位名家，一同揮毫寫春聯，為酒店的貴賓們寫下新年祝福與熱鬧生動的迎春吉祥話。

揮毫迎新年活動今天下午開幕活動，安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式作為活動開始的序幕，將書法的藝術、春節的祝福融合為完整獨到的生活美學，豐富年節氛圍，希望讓來賓在揮毫活動中感受更多傳統春節氣氛。

基隆長榮桂冠酒店「牛來福到~揮毫迎新年」活動，今天安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式拉開序幕。圖／基隆長榮桂冠酒店提供
基隆長榮桂冠酒店「牛來福到~揮毫迎新年」活動，今天安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式拉開序幕。圖／基隆長榮桂冠酒店提供
基隆長榮桂冠酒店「牛來福到~揮毫迎新年」活動，今天安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式拉開序幕。圖／基隆長榮桂冠酒店提供
基隆長榮桂冠酒店「牛來福到~揮毫迎新年」活動，今天安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式拉開序幕。圖／基隆長榮桂冠酒店提供

酒店 基隆 春聯

延伸閱讀

滬尾藝休區揪過年兼防疫 年菜外送燈籠DIY

基隆就業中心26日辦徵才活動 農曆年前找工作把握機會

基隆市立田徑場重建 立委協調周邊國有空地整體規畫

台南觀光防疫升級 24日虎頭埤吟詩暨書法揮毫取消

相關新聞

加強防疫！7-11、萊爾富宣布暫停開放桃園各門市座位區 全家便利商店加強清潔

為了加強防疫，超商業者也動起來，7-ELEVEN宣布即日起桃園市各區門市暫停開放內用座位區，業者表示「是為了避免群聚、維...

蒜頭跟什麼食物最搭配？ 網一致點名這「低調美食」

台灣美食不勝枚舉，尤其小吃種類更是包羅萬象，但像炸物、燒烤類的食物除了本身的美味外，替佳餚增添風味的調味料更有畫龍點睛的作用...

今為入冬最嚴重一波空汙 23日冷空氣再挾境外汙染

今日中南部空品不佳，最嚴重時全台一度有22站紅害、11站橘警，是入冬以來空汙最嚴重的一波，環保署表示，這兩天擴散條件不佳...

好熱！ 台北站熱飆29.8度 並列1972年來1月高溫紀錄

好熱！中央氣象局說，今天台北測站出現29.8度高溫，平了該站1972年以來1月高溫紀錄。據統計，1949年以來，台北測站1月最高溫是...

基隆長榮桂冠酒店揮毫迎新年 安排3款開筆儀式拉開序幕

基隆長榮桂冠酒店「牛來福到~揮毫迎新年」活動，今天安排學童書法、長者書法及青壯書法三款開筆儀式拉開序幕，今起到2月9日每...

桃園7-ELEVEN、萊爾富休息區暫停開放 全家、OK不跟進

在7-ELEVEN今（21）日宣布桃園市各區所有門市「不開放用餐區」後，為防堵疫情擴大，萊爾富超商也跟進，宣布即日起桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。