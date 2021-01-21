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蒜頭跟什麼食物最搭配？ 網一致點名這「低調美食」
台灣美食不勝枚舉，尤其小吃種類更是包羅萬象，不過炸物、燒烤類的食物除了本身的美味外，替佳餚增添風味的調味料更有畫龍點睛的作用，舉凡蒜頭、九層塔、香菜、洋蔥等等，是不少人一定需要的「配菜」。日前有網友就好奇問到「大家覺得什麼食物配蒜頭最棒呢？」
原po在ptt的「WomenTalk板」上發文表示，日前加完班回家覺得肚子好餓，難得想吃宵夜，於是選擇附近巷口叔叔的炸物店，並點了百頁豆腐，認為百頁豆腐被炸的酥酥脆脆甚是美味，很愛這種口感。
原po接著說很喜歡炸百頁豆腐的原因是每次這家店都會加很多的蒜頭，覺得百頁豆腐根本是最搭配蒜頭的食物了，因此就好奇問「大家覺得什麼食物配蒜頭最棒呢？」
貼文一出引起熱議，許多網友一致點名「香腸無誤」，其他有上榜的則有「水餃」、「烏魚子」、「炸魷魚」、「鹹豬肉」、「鹹酥雞」、「牛排」、「炸雞皮」。相較起來，香腸雖然沒有牛排華麗與昂貴，但卻默默獲得眾多網友推崇。
另外有網友指出蒜頭基本上就是一個百搭的食材，留言「所有肉類都合適啊，俗話說的好，吃肉不配蒜，香味少一半」、「任何調味鹹味好吃的東西」、「豬肉相關都很讚」。
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