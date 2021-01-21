快訊

加強防疫！7-11、萊爾富宣布：暫停開放桃園各門市座位區

菲律賓海發生7.0地震 尚無災情傳出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加強防疫！7-11、萊爾富宣布暫停開放桃園各門市座位區　全家便利商店加強清潔

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
為了加強防疫，7-ELEVEN宣布即日起桃園市各區門市暫停開放內用座位區。圖／摘自Google地圖
為了加強防疫，7-ELEVEN宣布即日起桃園市各區門市暫停開放內用座位區。圖／摘自Google地圖

為了加強防疫，超商業者也動起來，7-ELEVEN宣布即日起桃園市各區門市暫停開放內用座位區，業者表示「是為了避免群聚、維持社交距離」，桃園地區醫院周邊部分門市的廁所也暫不開放。7-ELEVEN各地門市也都會持續定時清潔消毒環境。萊爾富也宣布即日起桃園市所有門市座位區將暫停開放。

對應疫情升溫，全家便利商店雖然目前並未暫停開放桃園各門市的座位區，但表示會針對全台門市宣導防疫3大重點，包括落實店舖同仁上班期間配戴口罩、落實消費排隊動線達安全社交距離，以及人員足跡調查，員工若身體出現異狀應盡速回家休息、就醫確認狀況。另外，針對桃園特定門市內的熱食區、座位區、廁所等公共區域及FamiPort事務機、ATM機台等消費者高接觸範圍進行加強清潔。

即日起萊爾富桃園市所有門市座位區也暫停開放，其他縣市的門市將遵守下列防疫措施要點，包括人員當班需全程配戴口罩、勤洗手及製作咖啡前手部確實以酒精消毒、每日定期做體溫檢測並記錄；萬一同仁有感冒發燒跡象或相關症狀，應配戴口罩並盡快就醫，同時通報直屬主管（區主任）知悉，並請店長留意關心同仁健康復原情形及回報。

萊爾富於門市後場、櫥窗區張貼防疫訊息公告文宣，並於每天凌晨1點、上午6點、上午10點、下午2點、下午5點、晚上8點執行每班2次清潔維護並落實檢核表格制度；休憩區桌椅擺設方式依照社交距離規範調整，例如吧台式休憩區減半放置椅子、方桌式休憩區採間隔不對面方式放置椅子，未開放休憩區桌面會張貼公告文宣，門市櫃檯區也會提供消毒酒精。

萊爾富宣布即日起桃園市所有門市座位區將暫停開放，並加強各地門市防疫規範（圖為一般門市示意圖）。圖／萊爾富提供
萊爾富宣布即日起桃園市所有門市座位區將暫停開放，並加強各地門市防疫規範（圖為一般門市示意圖）。圖／萊爾富提供

社交距離 口罩

延伸閱讀

部分藍營首長發「限桃令」 綠籲停止政治操作

總統蔡英文：無知歧視絕非疫情解藥 團結防疫台灣才會贏

疫情升高！日月光考慮分流上班 台積電聯電精測升高警戒

隧道內終會走向亮光！鄭文燦喊話：絕對為台灣守住防線

相關新聞

今為入冬最嚴重一波空汙 23日冷空氣再挾境外汙染

今日中南部空品不佳，最嚴重時全台一度有22站紅害、11站橘警，是入冬以來空汙最嚴重的一波，環保署表示，這兩天擴散條件不佳...

好熱！ 台北站熱飆29.8度 並列1972年來1月高溫紀錄

好熱！中央氣象局說，今天台北測站出現29.8度高溫，平了該站1972年以來1月高溫紀錄。據統計，1949年以來，台北測站1月最高溫是...

加強防疫！7-11、萊爾富宣布暫停開放桃園各門市座位區　全家便利商店加強清潔

為了加強防疫，超商業者也動起來，7-ELEVEN宣布即日起桃園市各區門市暫停開放內用座位區，業者表示「是為了避免群聚、維...

解除心頭大患！台中榮總發表治癒4高風險心律不整患者

台中榮總今天發表運用低輻射三度空間立體定位儀、冷凝燒灼導管等二項技術治癒四名高風險型心律不整患者。其中，26歲的翁姓護士...

因應疫情 佳里奇美醫院限縮探病一天一時段限2人

因應新冠肺炎疫情，佳里奇美醫院今天宣布即日起強化探陪病及門禁管制措施，每日訪客可探視時段減少為1個時段，以2名為原則。

春假長照喘息服務不打烊 花蓮衛生局籲提早申請

年關將近，外籍看護工需休假，或因疫情無法來台，照顧者擔心失能者在春節沒有人照顧，花蓮縣衛生局表示，長照新制放寬外籍看護規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。