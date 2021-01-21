加強防疫！7-11、萊爾富宣布暫停開放桃園各門市座位區　全家便利商店加強清潔

為了加強防疫，超商業者也動起來，7-ELEVEN宣布即日起桃園市各區門市暫停開放內用座位區，業者表示「是為了避免群聚、維持社交距離」，桃園地區醫院周邊部分門市的廁所也暫不開放。7-ELEVEN各地門市也都會持續定時清潔消毒環境。萊爾富也宣布即日起桃園市所有門市座位區將暫停開放。

對應疫情升溫，全家便利商店雖然目前並未暫停開放桃園各門市的座位區，但表示會針對全台門市宣導防疫3大重點，包括落實店舖同仁上班期間配戴口罩、落實消費排隊動線達安全社交距離，以及人員足跡調查，員工若身體出現異狀應盡速回家休息、就醫確認狀況。另外，針對桃園特定門市內的熱食區、座位區、廁所等公共區域及FamiPort事務機、ATM機台等消費者高接觸範圍進行加強清潔。

即日起萊爾富桃園市所有門市座位區也暫停開放，其他縣市的門市將遵守下列防疫措施要點，包括人員當班需全程配戴口罩、勤洗手及製作咖啡前手部確實以酒精消毒、每日定期做體溫檢測並記錄；萬一同仁有感冒發燒跡象或相關症狀，應配戴口罩並盡快就醫，同時通報直屬主管（區主任）知悉，並請店長留意關心同仁健康復原情形及回報。