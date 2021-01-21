降低職災減緩痠痛 農用穿戴式省力機具將量產上市

為減輕農民務農時的體力負擔與疲勞感，農委會補助中山大學副教授林韋至開發「農用穿戴式省力機具」，希望透過省力農機具的開發與改良，讓農民減緩農務工作時長時間舉臂帶來的不適感及肩頸背痛，降低職業傷害風險，預計第1季可量產上市。

據統計，農民職業傷害中有93%是因體力使用過度後引起的骨骼肌肉傷害，而受傷部位有三分之一發生在手腕，其次則是肩膀部位。造成肩膀受傷的主因，主要是長時間與重複性抬手動作所致。因應農業從業人口高齡化及農業勞動安全意識的提高，林韋至開發「農用穿戴式省力機具」，可在農民工作時提供上肢手臂的輔助支撐力，降低採收與搬運時的體力負荷，經由儀器的量測數據也顯示具有省力效果。

以女性農民進行小果番茄摘芽工作為例，經由肌電訊號儀器量測結果顯示，於使用省力機具前後，可減少66%肌力消耗；而男性農民進行文旦噴藥工作時，則可節省48%肌力損耗。農委會109年度製作80套放置於全台各地農改場，除提供農民試用外，也與桃園、台中、台南、高雄、台東等區農業改良場、地方政府及財團法人農業科技研究院，陸續進行葡萄、棗、文旦、小果番茄、苦瓜、鳳梨釋迦、香蕉、木瓜等果樹的工作測試及近50場的應用說明會，並盤點出最適應用為棚架類作物。

農委會說，此套穿戴式省力機具沒有使用傳統的馬達動力模式，因此不需要充電與保養，使用者也不需背負電池與馬達，承受額外重量和體力消耗，機具本體也特別選用高強度與重量輕的碳纖維材質，使總重量低於2公斤，減低農民在穿戴後的重物背負感，另採用透氣性高的背帶布料，提高穿戴後透氣度與舒適感。