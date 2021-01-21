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春假長照喘息服務不打烊 花蓮衛生局籲提早申請

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局提醒，有需要的民眾，可於春節申請喘息服務。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局提醒，有需要的民眾，可於春節申請喘息服務。圖／花蓮縣衛生局提供

年關將近，外籍看護工需休假，或因疫情無法來台，照顧者擔心失能者在春節沒有人照顧，花蓮縣衛生局表示，長照新制放寬外籍看護規定，經評估後，可於春節申請喘息服務，提醒有需要的民眾，於2月5日前撥打1966長照服務專線預約。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，長照政策新制自去年12月1日起放寬聘僱外籍家庭看護規定，經評估為長照需要等級2級到8級者，若其所聘外籍家庭看護休假、或因故請假無法協助照顧，就可申請喘息服務，不再受30天以上空窗期限制。

同時，新聘的外籍家庭看護，若因疫情未能如期入境，或原聘的外籍家庭看護返國休假，因疫情未能來台，只要被照顧者屬長照第2級以上，可向13鄉鎮市長照分站申請使用各項長照服務，與一般失能民眾相同。

住在卓溪鄉今年62歲的張姓男子患有小兒麻痹，屬重度身心障礙者，妻子也因輕度小兒麻痺，無法工作，近期外籍家庭看護工因回國遇疫情，暫時無法入境，無人協助照顧日常所需。長照中心以專案的方式，照管專員主動到宅評估銜接長照服務，提供沐浴、備餐、陪同外出等服務，解決日常生活所需。

衛生局表示，花蓮喘息服務單位由53家擴增至64家，服務遍及13鄉鎮，喘息服務有5種選擇，為居家式喘息、機構式喘息、日間照顧喘息、小規模多機能（夜間臨托）喘息、巷弄長照站臨托喘息。

朱家祥提醒，有長照服務的申請需求，可利用市話或手機撥打「1966」，將有專人提供長照相關服務諮詢，至於春節喘息服務機構名單請逕自上花蓮縣長期照顧管理中心網頁（http://long-term.hlshb.gov.tw/）查詢。

長照 外籍看護 衛生局

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