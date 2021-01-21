聽新聞
test
0:00 / 0:00
超搶手！全家便利商店團購「過爐開運錢母」4萬個1天賣光 明天門市機台開放限量預購
每逢農曆春節，許多人都會至宮廟拜拜祈福、索取發財錢母，但今年受疫情影響，防疫應避免前往人潮聚集處，不少宮廟也暫停錢母發放活動，為了滿足大眾在新年討吉利、招財帶好運的需求，全家便利商店於LINE社群電商「全+1行動購」推出「開運金幣－過爐開運錢母金幣」（單入售價39元）、「開運金幣－過爐開運牛年發財金」（單入售價35元）供會員團購，兩款開運金幣皆已至紫南宮過香爐，自用、送禮都很討喜，買氣超旺，首波4萬個在1天內就已全數賣光。
全家便利商店表示，「全+1行動購」於門市LINE群組開放限量團購的「開運金幣－過爐開運錢母金幣」、「開運金幣－過爐開運牛年發財金」售完就不再追加，但明天（1月22日）下午2點會再有共8萬個於門市FamiPort機台開放限量預購，必須一次購買20入，售完為止。「開運金幣－過爐開運錢母金幣」共有3種款式，搭配紅包袋、絨布袋隨機出貨，一組20入售價780元，限量2,000組；「開運金幣－過爐開運牛年發財金」則有2種款式隨機出貨，一組20入售價700元，限量2,000組。
7-ELEVEN將於1月27日起展開「2021好運犇來」開運零食主題專案架，主打新年超大包零食送超值贈品，其中盛香珍與大甲鎮瀾宮聯名推出的「鎮瀾宮平安錢母祈福包」，包裝內有全通路獨家贈送的大甲鎮瀾宮過香火平安錢母一枚，平安錢母為牛年限定版本，另外還有全天然香瓜子、焦糖香瓜子、無調味綜合果各1包，售價299元，勢必也將成為想要討吉祥求好運的搶購焦點。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言