超搶手！全家便利商店團購「過爐開運錢母」4萬個1天賣光 明天門市機台開放限量預購

每逢農曆春節，許多人都會至宮廟拜拜祈福、索取發財錢母，但今年受疫情影響，防疫應避免前往人潮聚集處，不少宮廟也暫停錢母發放活動，為了滿足大眾在新年討吉利、招財帶好運的需求，全家便利商店於LINE社群電商「全+1行動購」推出「開運金幣－過爐開運錢母金幣」（單入售價39元）、「開運金幣－過爐開運牛年發財金」（單入售價35元）供會員團購，兩款開運金幣皆已至紫南宮過香爐，自用、送禮都很討喜，買氣超旺，首波4萬個在1天內就已全數賣光。

全家便利商店表示，「全+1行動購」於門市LINE群組開放限量團購的「開運金幣－過爐開運錢母金幣」、「開運金幣－過爐開運牛年發財金」售完就不再追加，但明天（1月22日）下午2點會再有共8萬個於門市FamiPort機台開放限量預購，必須一次購買20入，售完為止。「開運金幣－過爐開運錢母金幣」共有3種款式，搭配紅包袋、絨布袋隨機出貨，一組20入售價780元，限量2,000組；「開運金幣－過爐開運牛年發財金」則有2種款式隨機出貨，一組20入售價700元，限量2,000組。