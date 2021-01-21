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全國道路改善成果曝光！原計畫延長到2025年 再砸百億預算

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
為提升後續計畫補助案件品質，公總今明兩天舉辦研討會及觀摩會。圖／公路總局提供
為提升後續計畫補助案件品質，公總今明兩天舉辦研討會及觀摩會。圖／公路總局提供

中央政府近年來積極推動前瞻基礎建設，同步進行全國的提升道路品質計畫。交通部公路總局今天說，有別於以往，該次提升道路品質計畫，不是單純將路面刨鋪，而是將現有的道路，以人本之需求，規劃設計重新創造友善通行環境，並以提升路面品質、美化道路景觀、提高行車安全及永續用路環境作為政策目標，鼓勵各地方提出整合型道路品質改善計畫，依道路現況同步辦理電桿、孔蓋下地、號誌共桿及增設人行空間等友善設施。

公總說，提升道路品質計畫自2017年9月開始推動執行，已補助各地方政府343件工程案件，中央補助金額達120億元，目前已完成路面改善數累計1451公里、孔蓋下地6945座、電桿下地6.5公里、號誌共桿187處、行人易肇事路口改善24處，並增加3萬2000平方公尺之綠化面積，改善後的效益亦漸漸浮現，也獲得民眾的熱烈的迴響。

公總說，為能持續並深化計畫成果，將原計畫期程由今年延長到2025年，計畫經費也由原來的120億元擴增至220億元，除原計畫既定工作項目外，亦加強導入提升標線抗滑係數、高齡友善設施、行人穿越路口安全設施、友善環境設施等項目。

公總說，為提升後續計畫補助案件品質，今明兩天舉辦研討會及觀摩會，邀請各縣市政府夥伴共同參與。

前瞻基礎建設

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