聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台21站空品紅害 雲林以南6縣市啟動飛鷹計畫查汙染
今日空品不佳，根據下午4時最新觀測，全台共有21站陷入紅害，集中在彰化以南地區，台南市、高雄市最嚴重。環保署表示，已提前協調台電公司電廠降載及中南部縣市啟動應變，雲林以南6縣市環保局也啟動UAV飛鷹計畫，利用飛行載具，加強對露天燃燒以及逸散源的稽查，共同減緩空品負擔。
環保署表示，由於已可掌握三日後的空氣品質預報資訊，環保署與各縣市環保機關1月18日啟動各種空汙減排應變機制。截至今日下午1時，已透過經濟部與台電公司協調協和、麥寮、台中及興達等電廠降載電量達3萬4838.1萬度，換算硫氧化物減量72.6公噸，氮氧化物減量87公噸，懸浮微粒減量8.5公噸。
環保署說，雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣等6縣市政府也依規定成立指揮中心或局應變中心，並執行245家工廠稽查、142家工廠配合減排，以及露天燃燒、營建工地巡察、餐飲業、河川裸露地巡查等工作，其他如道路洗掃也達到3049.9公里，此外路邊攔檢萬餘輛車次，以及加強宣導防護措施等。
環保署強調，後續仍將密切觀察空氣品質變化趨勢，持續與地方政府即時謹慎因應，同時再次向公私場所呼籲，目前仍然是台灣的空品不良好發季節，尤其在中南部容易有汙染物累積的情形，所有的業者務必要加強自身的管控，妥善謹慎操作。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言