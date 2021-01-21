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好熱！ 台北站熱飆29.8度 創72年來1月第2高溫紀錄

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台北測站今天高溫29.8度，創下72年來1月第二高溫紀錄。圖／取自氣象局官網
台北測站今天高溫29.8度，創下72年來1月第二高溫紀錄。圖／取自氣象局官網

好熱！中央氣象局說，今天台北測站出現29.8度高溫，打平1972年1月高溫紀錄，成為該站1949年設站以來，1月的第二高溫，也就是創下72年來的新紀錄。

根據氣象局觀測，今天下午2時22分，台北測站溫度達29.8度，該站歷史上1月最高溫是1964年的31.9度。另外今天下午1時15分，台中測站則是出現30.4度高溫，創下該站1949年設站以來，1月第七高溫。氣象局說，由於今天中部以北雲少又有太陽，才會感覺很熱。台南以北白天高溫都有27度以上。

不過氣象局說，明天南方雲系北移帶來的水氣更明顯，不容易那麼高溫。東半部的花蓮、台東和恆春半島有短暫陣雨，甚至局部較大雨勢，但不到整天狂下。宜蘭跟南台灣雲量多，偶爾零星飄雨。中部以北影響比較少，但雲量還是會增多。

氣象局說，氣溫影響主要在高溫，受到雲量增多影響，北部今天高溫26度，明天落在23度。

氣象局說，周六又有下一波冷空氣，是東北季風等級，但冷度跟前幾波比弱很多。周六冷空氣下來時間偏晚，迎風面北部、東半部開始有雨，中南台灣天氣算是緩和，主要是桃園以北、東北部陰天有短暫雨。北台灣高溫還不會降很多，大概20度。

氣象局說，該波冷空氣主要影響時間是周日、下周一，北台灣高溫18到20度，夜間清晨低溫14到15度，跟之前比也沒有很低。

氣象局說，下周二起冷空氣減弱，北台灣高溫又回到20度以上，約落在22到23度。要注意從下周一起到下周三，受輻射冷卻影響，北台灣如竹苗沿海空曠地區，低溫下探12到13度。

氣象局說，該波冷空氣對中南部影響小，僅雲量增多，算是晴朗，中部高溫24度，南部可到26度。下周日、一受輻射冷卻影響，中部低溫可來到12到13度，南部15度，要注意日夜溫差大。

高溫 氣象局 低溫

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