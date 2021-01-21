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醫院防疫再升級 台南成大封閉住院與門診間天橋通道

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南成大醫院防疫再升級。圖／成大提供
台南成大醫院防疫再升級。圖／成大提供

因應新一波的疫情成大醫院防疫再升級，除了進出停車場也都要量測體溫外，醫院今天要求從明天開始，除了有醫療需求者，其他人一律不准進入醫院，同時門診與住院大樓之間的天橋也將封閉，管制進出。

衛生福利部桃園醫院發生院內群聚感染，各家醫院也都紛紛提高防疫等級，除了宣布加護病房的探病時段減縮之外，今天再公布新的措施。

從22日明天起：

一、非醫療需求者，請勿進入醫院；

二、門診大樓與住院大樓間的天橋將關閉，一律須經由兩棟大樓之1樓管制門口進出。

三、於門診大樓汽車及機車停車場入口處量測體溫。

成大醫院之前就有民眾反應，雖然進出大門要量測體溫，但是從停車場進出醫院卻不必，可能會形成防疫漏洞，而從明天開始，進出停車場，也都要量測體溫。

停車場 成大醫院 疫情

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