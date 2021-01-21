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公司取消尾牙 老闆「一招」安慰遭他嫌棄…網驚「根本超賺」

聯合新聞網 / 綜合報導
因為疫情的關係，許多公司停辦尾牙。示意圖／ingimage
因為疫情的關係，許多公司停辦尾牙。示意圖／ingimage

新冠肺炎肆虐全球，許多行業都受到影響，台灣也不例外，近日部立桃園醫院確診又引起民眾不安，往年上班族最期待的尾牙及抽獎，多家公司都宣布停辦，日前有網友分享自家公司也停辦尾牙及抽獎，結果老闆用「一招」安撫，讓鄉民紛紛大讚。

原po在ptt的「Gossiping板」上發文表示，日前老闆宣布今年因為疫情的關係，取消尾牙活動，但發給每個員工5千元當作補償。這樣的做法讓原po感到有點質疑，因為他認為若照平常舉辦尾牙活動，搞不好能抽中1萬元，但現在只拿到5千元，是不是有點吃虧，直問「這樣可以去勞工局投訴嗎？」

貼文一出引起熱議，許多網友覺得這根本是篇炫耀文，留言「幸福企業，你賺到」、「根本炫耀文，五千直接到手」、「很好了啊，比難吃的餐廳好太多」、「可不可以算一下期望值，高中數學有教，這是100％穩拿欸」、「你傻了啊，根本賺到，抽獎又不一定能抽到」、「吃尾牙還要一直陪笑很討厭，我覺得這樣很好啊」。

另外，還有部分苦主表示「一堆公司沒獎金抽，還得當小丑表演給老闆看，給你參考」、「我們公司才1000」、「我們連兩年取消，也沒任何補貼」、「台中某醫院取消忘年會，一人發500，這樣你舒服了嗎？」、「一堆人沒工作了，你知道嗎？」。

PTT 尾牙

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