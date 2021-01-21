夜市油煙設備租賃改善汙染 環保署將再加碼

夜市攤販多數無油煙防制設備，南市環保局結合永康復華夜市，協助攤位裝設油煙防制設備，裝設率已達26%。環保署今年推出優惠租賃方式，且正規畫對環保夜市推出頭1年限額免收租金的方式，鼓勵更多攤商加入。

台南市環保局表示，復華夜市有40多個攤位，原先只有1攤商餐車自設靜電油煙設備，經環保局補助及夜市管委會的推動與鼓勵下，現有8攤設油煙防制設備。環保署為鼓勵夜市攤商裝設油煙防制設備，改善空氣汙染，今年推出油煙防制設備租賃優惠方案，只要承租，每月年後退回押金，第2年續享優惠；承租人每個月還享有設備免費維護保養、提供零件保固等服務。。

油煙防制設備租金每月2千元，有攤商表示，他們做的是小本生意，只租1個攤位，營業收入有限，扣掉攤位、油煙防制設備租金，所賺有限。南市環保局表示，已把攤商的心聲向環保署反映，環保署也正規畫對環保夜市推出限額免費租賃的措施，頭1年免收租金

南市環保局表示，簡易油煙防制設備視大小、規模不同而異，價格由兩萬元至10萬元不等，一般攤商因載運等問題，若要搬進搬出可能不方便，必須由管委會協助，採用租賃等方式。

台南市環保局去年在復華夜市試辦環保夜市，有裝設附掛式靜電式油煙處理機的攤商說，烹調過程不再油煙彌漫，對消費者、環境都好，也有益自身的健康。環保局表示，每日1台靜電集塵器可削減總粒狀物0.0566公斤。