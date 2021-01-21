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桃園疫情衝擊 桃園喜來登尾牙餐慘、外帶年菜業績翻倍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園疫情影響，桃園喜來登酒店尾牙餐取消500多桌次，憂春節除夕訂房、圍爐業績，推出外帶年菜組合（見圖）業績成長逾倍。圖／桃園喜來登酒店提供
桃園疫情影響，桃園喜來登酒店尾牙餐取消500多桌次，憂春節除夕訂房、圍爐業績，推出外帶年菜組合（見圖）業績成長逾倍。圖／桃園喜來登酒店提供

受桃園醫護群聚擴散影響，飯店旅宿業雪上加霜，桃園喜來登酒店之前促銷春節住宿、吃年夜飯訂單陸續增加，該酒店今天下午表示，如今疫情影響，該酒店尾牙餐最近取消達500多桌次，旅客訂房4成、春節除夕訂房達6成及除夕夜圍爐自助餐預訂600人、辦桌80桌次，疫情若到2月初尚未解決，擔心後續影響春節業績。

因為疫情影響，桃園喜來登酒店外帶年菜今年大幅成長，去年外帶年菜總共40多組，目前預訂外帶年菜已逾80多組，業績成長已逾一倍，今年推出「喜迎金牛」精緻外帶年菜，包括星級外帶年菜全套組合6888元、頂級外帶年菜全套組合1萬5000元及冷凍宅配年菜每套組合4688元，提供不同客戶需求。

桃園喜來登酒店表示，今年新推出春節精緻外帶年菜，星級外帶年菜加入得獎料理「發財醍醐東坡肉」及燒味巧手六品拼、鮑魚蟲草燉烏雞；頂級外帶年菜全面食材升級，櫻桃櫻、藍鑽蟹、活龍蝦及龍虎斑入菜，因應疫情在家圍爐不出門趨勢，冷凍宅配年菜精選5道冷凍後風味不變料理，星級、頂級外帶年菜有早鳥福利及優惠，冷凍宅配年菜滿3500元可享免運優惠，專線03-3858898。

桃園疫情影響，桃園喜來登酒店（見圖）尾牙餐取消500多桌次，憂春節除夕訂房、圍爐業績，推出外帶年菜組合業績成長逾倍。記者曾增勳／攝影
桃園疫情影響，桃園喜來登酒店（見圖）尾牙餐取消500多桌次，憂春節除夕訂房、圍爐業績，推出外帶年菜組合業績成長逾倍。記者曾增勳／攝影

年菜 酒店 疫情

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