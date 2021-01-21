桃園疫情衝擊 桃園喜來登尾牙餐慘、外帶年菜業績翻倍

受桃園醫護群聚擴散影響，飯店旅宿業雪上加霜，桃園喜來登酒店之前促銷春節住宿、吃年夜飯訂單陸續增加，該酒店今天下午表示，如今疫情影響，該酒店尾牙餐最近取消達500多桌次，旅客訂房4成、春節除夕訂房達6成及除夕夜圍爐自助餐預訂600人、辦桌80桌次，疫情若到2月初尚未解決，擔心後續影響春節業績。

因為疫情影響，桃園喜來登酒店外帶年菜今年大幅成長，去年外帶年菜總共40多組，目前預訂外帶年菜已逾80多組，業績成長已逾一倍，今年推出「喜迎金牛」精緻外帶年菜，包括星級外帶年菜全套組合6888元、頂級外帶年菜全套組合1萬5000元及冷凍宅配年菜每套組合4688元，提供不同客戶需求。