桃園疫情衝擊 桃園喜來登尾牙餐慘、外帶年菜業績翻倍
受桃園醫護群聚擴散影響，飯店旅宿業雪上加霜，桃園喜來登酒店之前促銷春節住宿、吃年夜飯訂單陸續增加，該酒店今天下午表示，如今疫情影響，該酒店尾牙餐最近取消達500多桌次，旅客訂房4成、春節除夕訂房達6成及除夕夜圍爐自助餐預訂600人、辦桌80桌次，疫情若到2月初尚未解決，擔心後續影響春節業績。
因為疫情影響，桃園喜來登酒店外帶年菜今年大幅成長，去年外帶年菜總共40多組，目前預訂外帶年菜已逾80多組，業績成長已逾一倍，今年推出「喜迎金牛」精緻外帶年菜，包括星級外帶年菜全套組合6888元、頂級外帶年菜全套組合1萬5000元及冷凍宅配年菜每套組合4688元，提供不同客戶需求。
桃園喜來登酒店表示，今年新推出春節精緻外帶年菜，星級外帶年菜加入得獎料理「發財醍醐東坡肉」及燒味巧手六品拼、鮑魚蟲草燉烏雞；頂級外帶年菜全面食材升級，櫻桃櫻、藍鑽蟹、活龍蝦及龍虎斑入菜，因應疫情在家圍爐不出門趨勢，冷凍宅配年菜精選5道冷凍後風味不變料理，星級、頂級外帶年菜有早鳥福利及優惠，冷凍宅配年菜滿3500元可享免運優惠，專線03-3858898。
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