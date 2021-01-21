「藥」安全「藥」健康 藥品回收要把握六步驟

農曆春節將屆，家戶開始大掃除，若家中有剩餘或過期藥品要如何處理？高醫大今天宣導正確處置及回收方式，籲民眾把握「藥品回收六步驟」，含化療抗癌藥等5類則須送藥局回收。

高醫大附設中和紀念醫院今天召開記者會，宣導對剩餘藥品或過期藥品的處置方式，呼籲民眾落實，以免造成環境污染。

高醫大副院長黃尚志引用2019年消費者文教基金會及藥師公會全國聯合會公布的調查指出，國人每年丟棄藥物約193公噸、近5億顆；藥局回收民眾棄置的藥品以慢性病用藥居多，也不乏高貴的標靶藥品，籲民眾珍惜健保資源，包括正確用藥及回收藥品，落實「藥」安全、「藥」健康。

高醫指出，曾有民眾拖著一只裝滿藥品的行李箱外加兩大袋藥局要求協助處理剩餘藥品，經辨識其中有化療及保健藥品等，藥品數量之大令人咋舌。

高醫藥學部主任王雅玲表示，藥品保存首要注意期限，過期即使未拆封也要丟掉。藥品正確保存，口服藥或藥膏一般有3至6個月效期，眼藥水或口服液劑最多保存1個月，未過期但變色、變質、有異味的藥品必須丟掉，建議藥品避光、陰涼、乾燥並避開兒童易取之處。

過期或變質無法使用的藥品，請依照「藥品回收六步驟」處理—倒入：剩餘藥水倒入夾鏈袋；沖洗：將沖洗藥罐的水併倒入夾鏈袋；集中：廢棄的藥丸及膠囊放入夾鏈袋；混合：將用過的擦手紙及茶葉渣放入夾鏈袋混合；密封：夾鏈袋密封並隨一般垃圾清除；回收：乾淨的藥瓶和藥袋回收。

另有5類藥品須送藥局回收，包括：化療抗癌藥、鎮定安眠藥、麻醉止痛藥、荷爾蒙和抗生素等，不可自行隨意丟棄，更不可倒進馬桶和水槽，可能造成環境污染。