冬天足傷口潰爛患者增 護理師籲慎用保暖設備

台南地區連日低溫，除了心血管疾病發作機率提高，因足部傷口潰瘍就醫的糖尿病患也增加，其中許多是使用保暖設備不慎燙傷，護理師建議儘量以衣物保暖，並加強足部清潔照護。

奇美醫學中心護理部傷口護理師莊玟玲今天在院內衛教宣導會中表示，不少民眾在天氣冷的時候會使用電暖器、吹風機等設備來保暖，但糖尿病患因為感覺神經較不敏銳，稍不注意就可能造成燙傷，若未及時發現傷口加以處理，潰瘍恐會惡化為蜂窩性組織炎或骨髓炎。

莊玟玲表示，經過前一陣子連日低溫，近日院方就收治不少足部傷口潰瘍的糖尿病患，有的只是家屬使用熱水袋讓老人家稍微感到暖和一點，不料卻造成燙傷，加上又為長輩穿上厚厚的棉襪，沒有及早發現傷口，最後只能到大醫院就醫。

她說，一般民眾可能認為糖尿病引起的傷口潰瘍多發生在高齡者身上，但近年來發現40多歲的糖尿病足傷口患者有增加趨勢，大多是因為對本身的糖尿病警覺性較低，沒有注意足部的每日清潔與檢查而導致。

莊玟玲指出，因使用加熱設備有一定風險，建議在氣溫低時以添加衣物保暖為主，並最好選用白色的襪子，萬一有傷口流血時比較容易發覺，另外，鞋子太鬆或太緊都容易造成摩擦受傷，應選用大小適中的尺寸。

她說，糖尿病患者應每天至少觀察足部外觀與腳趾縫一次，發現皮膚紅腫或不正常硬塊時就要就醫，不要自行塗抹偏方藥膏，清潔前先以溫水泡腳5分鐘，清潔後再以乳液或乳霜擦拭維持滋潤，預防足底乾裂。