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空品持續惡化！ 全台21站「紅害」高雄就占11站
中南部空品不佳，根據最新統計，今天中午全台21站陷入紅害、13站橘色警戒，紅害測站從彰化南下蔓延至高雄，尤其高雄市境內12個測站有11站「紅害」，台南市6個測站也有5站紅害、1站橘警，空品嚴重拉警報。
環保署指出，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，且清晨及夜間風速弱，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積；中部以北地區及金門、馬祖晚間至清晨易有低雲或局部霧影響能見度，中部空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。
環保署說，22日受南方雲系北移影響，清晨至上午西半部風速弱，擴散條件較差，仍易有汙染物累積，午後台灣周圍水氣量增加，各地降雨機率提升，空氣品質可望好轉，好轉程度需視降雨強度、範圍及影響時間而定，但雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級。
23日東北季風增強，中部以北地區位於迎風面，擴散條件較佳；南部地區位於下風處，較易累積汙染物，雲嘉南、高屏空品區仍為「橘色提醒」等級。
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