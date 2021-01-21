重啟核四公投在即 廢核平台籲公開地質調查報告

全國廢核行動平台今天舉辦記者會表示，核四廠建廠執照去年12月31日到期取消，代表核四工程難以再啟，今年8月卻還有一場「重啟核四公投」，但核四年久失修且問題重重，完工不易、商轉更加困難，公投一座無法使用的核電廠毫無意義，而台灣擁核派僅將公投當作政治工具，根本不顧核四到底還能不能用，政府應立即公開核四地質、耐震分析等相關調查報告。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，核四廠爭議超過40年、封存停工近6年，政府應交代過去核四弊案與黑歷史，不該讓民眾對核四存有誤解；廢核平台要提出「五大問」，包括核四始終未完工，工程為何卡關？核四建廠執照失效，還能再建嗎？核四安全嗎、地質調查報告何時公布？若核四廢止資產如何認列？核四若要興建下去還需要追加多少經費與工程時間？

蔡中岳說，政府必須在今年8月公投前說清楚，並且公開相關資訊與資料，不能讓假訊息漫天喊價，面對公投不能只有冷處理 ，更不該再讓錯誤資訊影響民眾選擇。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，核四是1980年5月提出的老舊規畫，1999年3月動工興建，歷經1986年車諾比核災、2011年福島核災後的全球核工業衰退，2014年4月宣布封存，2015年7月正式封存，2020年12月建廠執照到期。核四封存前多項設備尚未通過測試，一號機大量挪用二號機零件，台電曾說明核四部分零件已停產，備品取得困難。核四過去還有不按圖施工、違法變更設計、設備多次泡水、起火等諸多爭議，難以確保安全。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣說，福島核災後立院曾要求重新調查核四廠周邊斷層，經濟部及台電卻有規避審查之嫌，2019年被監察院糾正未能及時發現、評估海域斷層對核電廠影響，如今公投在即，攸關大眾安全、核災發生風險的這些資訊，需要公開讓全民檢視，馬政府時代就發包的調查作業，經濟部應盡速公布核四周遭地質調查報告，以及新的耐震模擬結果。

媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美表示，經濟部與原能會曾對外宣布，核四若要繼續興建需要N+7年以上時間，不如外界以為核四是一個隨時可啟用的電力選擇，即使公投通過還需要立院核准追加預算、增加工期，N+7年可能是8年、10年、15年無法確知，根本無法趕上台灣能源轉型進度，未來7、8年後當再生能源發展更成熟，怎可能還需要一個又昂貴又危險的核電廠。