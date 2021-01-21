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北北基春節計程車加成費率一致 每趟加收20元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北北基春節計程車加成費率一致，每趟車次加收20元。聯合報系資料照
北北基春節計程車加成費率一致，每趟車次加收20元。聯合報系資料照

農曆年將至，台北市計程車春節期間共10天運價加成，每趟車次加收20元，北市公運處表示，北市計程車自今年2月7日0時至16日（大年初五）24時止，共計10天運價加成，每趟車次加收20元。

公運處表示，乘客支付的車資，一律以計費表跳表金額收費，計程車駕駛需使用新式計費表內建功能選取春節加成，若沒有選取春節加成，司機也只能依照表上金額收費，不可額外加收車資。

另外，北北基計程車春節期間的加成費率均一致，有需求民眾，搭乘計程車下車前可向駕駛索取乘車證明，若在春節期間遇到計程車駕駛超收車資或拒載等情況，可向公運處或警察機關檢舉，或撥打1999申訴，經查屬實者，可依違法「公路法」或道路交通處罰條例舉發。

北市交通局提醒，農曆年拜年、應酬場合多，民眾可多搭乘計程車，避免酒後駕車發生危險，保障自身及他人安全。

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