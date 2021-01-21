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空品紅害接二連三 南部到中午仍是一片紅

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
因風弱及逆溫層效應，今天南部空氣品質普遍不好，多數測站都顯示紅色預警。圖／擷取環保署空氣品質監測網畫面
因風弱及逆溫層效應，今天南部空氣品質普遍不好，多數測站都顯示紅色預警。圖／擷取環保署空氣品質監測網畫面

今天風弱，西半部大範圍空氣品質轉差，今晨起台南4個測站都達紅害，到中午南部多數地區依然呈現紅色預警，南市環保局表示，明天空品仍會不好，另25、26日仍會有一波，請民眾做好自我防護。

依環保署預報，今天環境風場轉為偏東風，竹苗以南位於背風側，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積於近地表，雲嘉南、高屏空品區達「紅色警示」等級。另22日受南方雲系北移影響，清晨至上午西半部風速弱，擴散條件較差，仍易有汙染物累積，午後水氣量增加，各地降雨機率提升，空氣品質可望好轉，但好轉程度需視降雨強度、範圍及影響時間而定。不過，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級。

台南市新營測站從今天凌晨零時起就達紅害，除北門測站外，其他測站也陸續達到紅色預警。南市環保局表示，目前正進入季節交替期，東北季風易轉為東風，今天東風微弱，早上又有霧，加上逆溫層效應使汙染物易累積於地表，造成4個測站達到紅害。

環保局表示，19日起就啟動稽查管制作為，減少汙染源，今天也啟動跨局處應變小組，加強各項汙染源稽查，減緩這波空氣汙染。

紅害 空氣品質

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