事病假請21天考績丙等惹議 林務局：請假浮濫影響安全

林務局林鐵處去年8月修訂管理要點，事病假合計超過21天為考列丙等的要件之一，阿里山林鐵企業工會今天到農委會前抗議，林鐵工作耗體力、高危險性，4人要扛起220公斤鐵軌常產生職業病，有時需要請病假復健，此一管理要點根本不合理，要求撤回。林務局表示，部分員工事病假浮濫影響排班出勤及行車安全才修訂要點，將與工會充分溝通。

阿里山林鐵處企業工會今率數十人到農委會前抗議，理事長王裕凱表示，林鐵工作相當耗費體力，危險性又高，4個員工要扛起高達220公斤的鐵軌，山區路況也不穩，2年多造成45起職業災害，去年10月還有3節貨車、1節守車出軌傾覆，導致3人輕傷的重大職災。為防止職災，員工在2018年8月成立工會，想反應工作困難，但林鐵處總以勞資會議拒絕跟工會協商。

王裕凱說，去年8月林鐵處更片面發布管理要點，事病假合計超過21天列為丙等的要件，今年有7人因此被列丙等，後來經過考核委員會重新認定，有5人被改為乙等，但仍有2人列丙等；跟考績乙等相較，將無法晉薪級、獲得年終獎金1.5個月及考核獎金0.5個月，以月薪3萬元為例，丙等將比乙等少領6萬元，連兩年丙等更可能終止勞動合約。

王裕凱說，工傷假並未列入事病假，但由於林鐵工作需要負重，許多人產生手腕、背部等職業病，雖未到達工傷標準，仍須經常請病假做復健或休養，規範事病假合計超過21天根本不合理，且他們查察公部門、國營事業管理要點，從未見過這種規定。

林務局表示，林鐵2018年7月回歸林務局經營前，部份員工事病假浮濫，已嚴重影響排班出勤，導致員工之間勞逸不均，更影響行車安全，在林鐵回歸林務局經營前夕，即因此陋習影響巡檢及維修工作，導致4次出軌意外。此次修訂管理要點並未涉及勞動條件變更，不是勞基法所規定需要勞資協商的事項，屬於機關的管理措施，依法不須工會同意。

林務局說，且在年休假以外之事病假合併不得超過21天，在一般民間企業及公家機關管理規則之間亦屬合理範圍內，並無特別嚴苛。另外，依勞基法，勞工請假，事假扣全薪、病假扣半薪，而林鐵處事假7天、病假28天是不扣薪的，也比勞基法規定為優。

針對2名被打丙等的員工，林務局表示，林鐵處去年全年上班日共249天，其中一人全年請事病假總計66日，超過四分之一上班日請假，去年8月新版要點實施後仍請假33.4日；另一位全年度請事病假78.4日，超過三分之一上班日請假，新版要點實施後也請假36日。這兩人除了在「事病假超過21日考核為丙等」規定公布後，仍請事病假超過21日，也已召開考核委員會，就他們全年的工作績效綜合考評，考核結果仍為丙等。

林務局說，為求林鐵行車安全及對工作績效良好員工的公平性，支持林鐵處給予兩名請假過多員工考績列丙等，並維持現行管理規則，公家機關的考績常被外界詬病未能核實評比，林鐵處身為公營的鐵路營運機構，力圖導正少數員工吃大鍋飯的心態。