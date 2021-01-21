司機跌倒致椎弓兩處骨折 進階水介質震波讓骨癒合

一位38歲的司機有次不慎跌倒後總覺得腰痛且時好時壞，尤其一整天開車後，痠痛更加明顯。為此，他前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，經院長楊椒喬檢查及診斷確定其腰椎第3節及第5節有兩處椎弓骨折。由於患者不想因手術而中斷工作，楊椒喬院長建議他接受非侵入性的水介質震波治療，在門診治療，經過兩個半月的進階治療，兩處骨折處均出現明顯骨生長及癒合，症狀也獲得大幅緩解。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，因椎弓的構造較細，極易因外力而骨折。尤其骨折常發生在末節腰椎，引起反覆性的背部疼痛。而此患者除腰椎第五節外，腰椎第三節椎弓也有骨折，導致脊椎穩定性更差，也沒法支撐體重，漸漸的就會出現椎骨前後移位，此時，需要以手術置入骨釘來穩定脊椎。為了避免日後造成移位滑脫再來挽救，同時也改善患者長期腰痛困擾，建議他先接受水介質震波以促進骨癒合。

楊椒喬院長進一步指出，水介質震波是非侵入性治療，其原理是以高能量聲波撞擊組織，使患部產生發炎反應，藉以刺激產生新的生長因子，進而加速骨生長及癒合。患者在門診即可接受治療，不需麻醉與住院，因此能避免手術麻醉風險。

相對於傳統脊椎手術，他表示，傳統的脊椎手術，其術式是從脊椎中線劃開皮膚，將肌肉組織往兩側剝開，再打入骨釘，傷口常常動輒20公分。此外，手術時間長，患者失血量較多，有較高的風險。

在術後照顧部分，楊椒喬院長表示，傳統手術術後因為傷口疼痛，患者需要大量止痛藥，近一周才能下床活動，通常需要兩周才能出院。術後還需穿戴背架三到四個月，持續接受六個月的復健。若是長時間開車工作者，則會建議患者在術後三到四個月後再回工作崗位。而水介質震波可避免因手術衍生的術後照顧與恢復期較長。