快訊

相距不足76公尺！傳美軍機險撞台灣民航機 長榮、民航局給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

司機跌倒致椎弓兩處骨折 進階水介質震波讓骨癒合

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
司機跌倒後椎弓有兩處骨折（左）。門診接受水介質震波治療，骨折處均已有明顯骨生長，達到骨癒合目的（右）。照片／業者提供
司機跌倒後椎弓有兩處骨折（左）。門診接受水介質震波治療，骨折處均已有明顯骨生長，達到骨癒合目的（右）。照片／業者提供

一位38歲的司機有次不慎跌倒後總覺得腰痛且時好時壞，尤其一整天開車後，痠痛更加明顯。為此，他前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫，經院長楊椒喬檢查及診斷確定其腰椎第3節及第5節有兩處椎弓骨折。由於患者不想因手術而中斷工作，楊椒喬院長建議他接受非侵入性的水介質震波治療，在門診治療，經過兩個半月的進階治療，兩處骨折處均出現明顯骨生長及癒合，症狀也獲得大幅緩解。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，因椎弓的構造較細，極易因外力而骨折。尤其骨折常發生在末節腰椎，引起反覆性的背部疼痛。而此患者除腰椎第五節外，腰椎第三節椎弓也有骨折，導致脊椎穩定性更差，也沒法支撐體重，漸漸的就會出現椎骨前後移位，此時，需要以手術置入骨釘來穩定脊椎。為了避免日後造成移位滑脫再來挽救，同時也改善患者長期腰痛困擾，建議他先接受水介質震波以促進骨癒合。

楊椒喬院長進一步指出，水介質震波是非侵入性治療，其原理是以高能量聲波撞擊組織，使患部產生發炎反應，藉以刺激產生新的生長因子，進而加速骨生長及癒合。患者在門診即可接受治療，不需麻醉與住院，因此能避免手術麻醉風險。

相對於傳統脊椎手術，他表示，傳統的脊椎手術，其術式是從脊椎中線劃開皮膚，將肌肉組織往兩側剝開，再打入骨釘，傷口常常動輒20公分。此外，手術時間長，患者失血量較多，有較高的風險。

在術後照顧部分，楊椒喬院長表示，傳統手術術後因為傷口疼痛，患者需要大量止痛藥，近一周才能下床活動，通常需要兩周才能出院。術後還需穿戴背架三到四個月，持續接受六個月的復健。若是長時間開車工作者，則會建議患者在術後三到四個月後再回工作崗位。而水介質震波可避免因手術衍生的術後照顧與恢復期較長。

楊椒喬院長指出，患者在接受每周一次約6,000發的進階水介質震波治療，接受共七次治療，亦即約兩個半月後，經追蹤發現，他的兩處椎弓骨折都已出現明顯生長，達到骨癒合目的，因此不須手術，他擔心因手術需被迫中斷工作的問題則已迎刃而解。

「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬以水介質震波治療椎弓兩處骨折，兩個半月治療後，骨折處均已有明顯骨生長。照片／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬以水介質震波治療椎弓兩處骨折，兩個半月治療後，骨折處均已有明顯骨生長。照片／業者提供

手術 患者 骨折

延伸閱讀

99歲阿嬤跌倒骨折 微創手術一周後就能下床行走

長坐引起腰椎神經壓迫 微創脊椎手術還貨車司機春天

乘客控告小黃司機急煞導致骨折 檢不起訴：應繫安全帶

工程師車禍手術後成植物人7年 家屬至新店慈濟醫院抗議

相關新聞

明天水氣更多！周六又有冷空氣襲 這2天影響最明顯

把握今天好天氣，中央氣象局說，受到南方雲系北移影響，明天東半部慎防局部較大雨勢。周六又有一波冷空氣，為東北季風等級，主要...

2月7日至2月16日 北市計程車實施春節加成 一律照表收費

農曆春節即將來臨，為體恤計程車運將朋友於新春過年期間服務的辛勞，今年台北市計程車春節加成運價（每趟加收20元），將自2月...

全台16站空品「紅爆」 集中嘉南高屏

今天西半部位於背風側，擴散條件差、汙染物易累積，根據空品監測網監測，目前全台有空品16站紅害、16站橘警，紅害測站主要分...

事病假請21天考績丙等惹議 林務局：請假浮濫影響安全

林務局林鐵處去年8月修訂管理要點，事病假合計超過21天為考列丙等的要件之一，阿里山林鐵企業工會今天到農委會前抗議，林鐵工...

防疫也要靠「食」力 營養師建議這個顏色食物可多吃

新冠肺炎本土案例持續增加，民眾戴口罩、噴酒精、勤洗手防疫之餘，營養師提醒，吃對東西也能為免疫力打底，由於維生素A可保護黏...

U值媒／簡單在家4天練全身訓練菜單！超高CP值！

健人蓋伊／必收超高CP值！簡單在家4天練全身訓練菜單！Day 1 胸肌+二頭肌、Day2 臀部+腿部肌群、Day3肩部+三頭肌、Day4 背部+腹肌！！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。