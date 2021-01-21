明天水氣更多！周六又有冷空氣襲 這2天影響最明顯

把握今天好天氣，中央氣象局說，受到南方雲系北移影響，明天東半部慎防局部較大雨勢。周六又有一波冷空氣，為東北季風等級，主要影響時間在下周日、一，沿海空曠地區在輻射冷卻影響下，夜間清晨低溫下探12度。

氣象預報員官欣平說，今明兩天都受到南方雲系北移影響，天氣表現沒有那麼差，主要集中在東部、東南部，目前東半部有局部短暫雨，其他地區降雨很零星，中南部甚至有太陽。

官欣平說，到了明天南方雲系北移帶來的水氣更明顯，東半部的花蓮、台東和恆春半島有短暫陣雨，甚至局部較大雨勢，但不到整天狂下。宜蘭跟南台灣雲量多，偶爾零星飄雨。中部以北影響比較少，但雲量還是會增多。

官欣平說，氣溫影響主要在高溫，受到雲量增多影響，北部今天高溫26度，明天落在23度。

官欣平說，周六又有下一波冷空氣，是東北季風等級，但冷度跟前幾波比弱很多。周六冷空氣下來時間偏晚，迎風面北部、東半部開始有雨，中南台灣天氣算是緩和，主要是桃園以北、東北部陰天有短暫雨。北台灣高溫還不會降很多，大概20度。

官欣平說，該波冷空氣主要影響時間是周日、下周一，北台灣高溫18到20度，夜間清晨低溫14到15度，跟之前比也沒有很低。

官欣平說，下周二起冷空氣減弱，北台灣高溫又回到20度以上，約落在22到23度。要注意從下周一起到下周三，受輻射冷卻影響，北台灣如竹苗沿海空曠地區，低溫下探12到13度。

官欣平說，該波冷空氣對中南部影響小，僅雲量增多，算是晴朗，中部高溫24度，南部可到26度。下周日、一受輻射冷卻影響，中部低溫可來到12到13度，南部15度，要注意日夜溫差大。