快訊

相距不足76公尺！傳美軍機險撞台灣民航機 長榮、民航局給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明天水氣更多！周六又有冷空氣襲 這2天影響最明顯

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
受到南方雲系北移的影響，東半部明天慎防局部較大雨勢。本報資料照片
受到南方雲系北移的影響，東半部明天慎防局部較大雨勢。本報資料照片

把握今天好天氣，中央氣象局說，受到南方雲系北移影響，明天東半部慎防局部較大雨勢。周六又有一波冷空氣，為東北季風等級，主要影響時間在下周日、一，沿海空曠地區在輻射冷卻影響下，夜間清晨低溫下探12度。

氣象預報員官欣平說，今明兩天都受到南方雲系北移影響，天氣表現沒有那麼差，主要集中在東部、東南部，目前東半部有局部短暫雨，其他地區降雨很零星，中南部甚至有太陽。

官欣平說，到了明天南方雲系北移帶來的水氣更明顯，東半部的花蓮、台東和恆春半島有短暫陣雨，甚至局部較大雨勢，但不到整天狂下。宜蘭跟南台灣雲量多，偶爾零星飄雨。中部以北影響比較少，但雲量還是會增多。

官欣平說，氣溫影響主要在高溫，受到雲量增多影響，北部今天高溫26度，明天落在23度。

官欣平說，周六又有下一波冷空氣，是東北季風等級，但冷度跟前幾波比弱很多。周六冷空氣下來時間偏晚，迎風面北部、東半部開始有雨，中南台灣天氣算是緩和，主要是桃園以北、東北部陰天有短暫雨。北台灣高溫還不會降很多，大概20度。

官欣平說，該波冷空氣主要影響時間是周日、下周一，北台灣高溫18到20度，夜間清晨低溫14到15度，跟之前比也沒有很低。

官欣平說，下周二起冷空氣減弱，北台灣高溫又回到20度以上，約落在22到23度。要注意從下周一起到下周三，受輻射冷卻影響，北台灣如竹苗沿海空曠地區，低溫下探12到13度。

官欣平說，該波冷空氣對中南部影響小，僅雲量增多，算是晴朗，中部高溫24度，南部可到26度。下周日、一受輻射冷卻影響，中部低溫可來到12到13度，南部15度，要注意日夜溫差大。

高溫 低溫

延伸閱讀

北極冷空氣掰！台灣進「相對不寒冷」時期 維持到這時

暖三天周五開始變天轉濕 下周日恐再有冷氣團來襲

今晚到明晨最冷！下探7℃ 後天回溫

周日冷空氣最強 彭啟明：太平山有機會降雪

相關新聞

明天水氣更多！周六又有冷空氣襲 這2天影響最明顯

把握今天好天氣，中央氣象局說，受到南方雲系北移影響，明天東半部慎防局部較大雨勢。周六又有一波冷空氣，為東北季風等級，主要...

2月7日至2月16日 北市計程車實施春節加成 一律照表收費

農曆春節即將來臨，為體恤計程車運將朋友於新春過年期間服務的辛勞，今年台北市計程車春節加成運價（每趟加收20元），將自2月...

全台16站空品「紅爆」 集中嘉南高屏

今天西半部位於背風側，擴散條件差、汙染物易累積，根據空品監測網監測，目前全台有空品16站紅害、16站橘警，紅害測站主要分...

事病假請21天考績丙等惹議 林務局：請假浮濫影響安全

林務局林鐵處去年8月修訂管理要點，事病假合計超過21天為考列丙等的要件之一，阿里山林鐵企業工會今天到農委會前抗議，林鐵工...

防疫也要靠「食」力 營養師建議這個顏色食物可多吃

新冠肺炎本土案例持續增加，民眾戴口罩、噴酒精、勤洗手防疫之餘，營養師提醒，吃對東西也能為免疫力打底，由於維生素A可保護黏...

U值媒／簡單在家4天練全身訓練菜單！超高CP值！

健人蓋伊／必收超高CP值！簡單在家4天練全身訓練菜單！Day 1 胸肌+二頭肌、Day2 臀部+腿部肌群、Day3肩部+三頭肌、Day4 背部+腹肌！！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。