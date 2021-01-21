粉彩祈願神社、和風燈籠牆 到三井OUTLET林口、台中港感受和式新年

學生陸續放寒假了，為了迎接春節，MITSUI OUTLET PARK林口特別打造「粉彩祈願神社」，台中港則推出「和風燈籠牆」，帶給台灣民眾充滿日本味的新年氛圍，藉此感受久違的日本旅行，也適合全家大小吃喝玩樂購物的行程。

赴日旅行，行程少不了各地神社參拜，MITSUI OUTLET PARK林口新春打造「粉彩祈願神社」，將日式神社搬進中央廣場，鳥居笠木上方妝點滿滿象徵豐收的日式「繭玉」，營造和式新年氛圍。神社旁還有賽錢箱、祈願牆，平日消費滿額可兌換「祈願繪馬」，讓消費者寫上心願掛上。

今年同時也是MITSUI OUTLET PARK林口開幕5周年，慶祝5周年，期間內消費滿額可抽「和苑三井花園飯店台北忠孝」萬元住宿券、以及限量萬元購物金等大獎，2/1～2/9針對年前採購潮推出新春主題商品最低下殺2.5折起；大年初一起全館專櫃推出近500個超值限量福袋(售完為止)，購買福袋再加碼送抽獎券，有機會抽中Apple智慧音響HomePod。

不只林口，MITSUI OUTLET PARK台中港在南二口廣場也換上和風燈籠牆，晚間點燈後和式燈籠隨風搖曳，營造日本味十足的新春夜色。並推出質感廚具、居家好物、春風開運穿搭等商品最低3.5折起。活動期間單筆滿2,000元，可抽價值萬元「和苑三井花園飯店台北忠孝」住宿券、任天堂Switch+健身環等大獎，1/31前再加碼單筆滿3,000元，可再抽星夢遊輪(澎湖/金門/馬祖)雙人5日遊等好禮。大年初一至初五部分店櫃推出精選限量福袋，同時於販售福袋店舖消費，不限金額可獲得抽獎券，還有機會抽中 Apple iPad Pro 128G Wi-Fi。

除了和風年節裝置，林口三井同時呈現「熱帶水果渡假島」；三井台中港則有「戽斗恐龍探險島」，呆萌又可愛的裝置，肯定吸引小朋友目光。林口三井的「熱帶水果渡假島」，從西口噴水池進入草原上有巨大的「哈密瓜鳥」與「香蕉鳥」，進入中央廣場則是「水果鳥慵懶海灣」的主題造景，水果鳥憨憨的模樣相當逗趣。台中港「戽斗恐龍探險島」，在摩天輪下模擬遠古地貌打造火山和海洋造景，佇立在旁的則是一群「戽斗恐龍」，反差萌模樣引人注目。

MITSUI OUTLET PARK台中港在南二口廣場的和風燈籠牆。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK林口粉彩祈願神社。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK林口的「鳳梨鳥」。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK林口的「哈密瓜鳥」。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK台中港摩天輪下的「戽斗恐龍」。 圖／MITSUI OUTLET PARK 提供