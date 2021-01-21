粉彩祈願神社、和風燈籠牆 到三井OUTLET林口、台中港感受和式新年
學生陸續放寒假了，為了迎接春節，MITSUI OUTLET PARK林口特別打造「粉彩祈願神社」，台中港則推出「和風燈籠牆」，帶給台灣民眾充滿日本味的新年氛圍，藉此感受久違的日本旅行，也適合全家大小吃喝玩樂購物的行程。
赴日旅行，行程少不了各地神社參拜，MITSUI OUTLET PARK林口新春打造「粉彩祈願神社」，將日式神社搬進中央廣場，鳥居笠木上方妝點滿滿象徵豐收的日式「繭玉」，營造和式新年氛圍。神社旁還有賽錢箱、祈願牆，平日消費滿額可兌換「祈願繪馬」，讓消費者寫上心願掛上。
今年同時也是MITSUI OUTLET PARK林口開幕5周年，慶祝5周年，期間內消費滿額可抽「和苑三井花園飯店台北忠孝」萬元住宿券、以及限量萬元購物金等大獎，2/1～2/9針對年前採購潮推出新春主題商品最低下殺2.5折起；大年初一起全館專櫃推出近500個超值限量福袋(售完為止)，購買福袋再加碼送抽獎券，有機會抽中Apple智慧音響HomePod。
不只林口，MITSUI OUTLET PARK台中港在南二口廣場也換上和風燈籠牆，晚間點燈後和式燈籠隨風搖曳，營造日本味十足的新春夜色。並推出質感廚具、居家好物、春風開運穿搭等商品最低3.5折起。活動期間單筆滿2,000元，可抽價值萬元「和苑三井花園飯店台北忠孝」住宿券、任天堂Switch+健身環等大獎，1/31前再加碼單筆滿3,000元，可再抽星夢遊輪(澎湖/金門/馬祖)雙人5日遊等好禮。大年初一至初五部分店櫃推出精選限量福袋，同時於販售福袋店舖消費，不限金額可獲得抽獎券，還有機會抽中 Apple iPad Pro 128G Wi-Fi。
除了和風年節裝置，林口三井同時呈現「熱帶水果渡假島」；三井台中港則有「戽斗恐龍探險島」，呆萌又可愛的裝置，肯定吸引小朋友目光。林口三井的「熱帶水果渡假島」，從西口噴水池進入草原上有巨大的「哈密瓜鳥」與「香蕉鳥」，進入中央廣場則是「水果鳥慵懶海灣」的主題造景，水果鳥憨憨的模樣相當逗趣。台中港「戽斗恐龍探險島」，在摩天輪下模擬遠古地貌打造火山和海洋造景，佇立在旁的則是一群「戽斗恐龍」，反差萌模樣引人注目。
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