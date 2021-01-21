防疫也要靠「食」力 營養師建議這個顏色食物可多吃

新冠肺炎本土案例持續增加，民眾戴口罩、噴酒精、勤洗手防疫之餘，營養師提醒，吃對東西也能為免疫力打底，由於維生素A可保護黏膜表皮，是避免呼吸道感染的第一防線，富含維生A的黃色食物如南瓜、地瓜、紅蘿蔔、蛋、番茄等，可適量攝取。

內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，目前研究指出，新冠肺炎與流感一樣都由口沫傳染，保護黏膜可視為身體防疫的第一關，而皮膚及黏膜的表層是由上皮細胞組成，維生素A則可讓皮膚黏膜表皮細胞正常代謝並增加黏液分泌，生活中，黃色、橘紅色食物都富含維生素A，有助呼吸道免疫力的提升。

張斯蘭進一步指出，類兒茶素、橙皮素、硫代亞硫酸鹽以及白藜蘆醇這四大類營養也具有抑制病毒作用，舉凡蘋果、柳橙、橘子、大酸、洋蔥、葡萄都分別含有上述營養；而含鋅食物如海鮮、牛肉、堅果，甚至有減弱細胞毒素傷害能力，面對無孔不入的病毒，透過飲食吃對的量與對的質，是防疫期間提升健康本錢的重要基礎。